Apple Plans veut se réinventer : Navigation avancée et recharge intelligente

Afin d’inciter les utilisateurs d’iOS à utiliser Apple Plans plutôt que son grand rival Google Maps, Apple prévoit de nouvelles fonctionnalités pour son application de navigation et de cartographie qui pourraient apparaître dans une prochaine version de l’application Apple Plans.

Comme le rapporte autoevolution, une nouvelle demande de brevet intitulée “User interfaces for customized navigation routes” nous donne quelques exemples de ce qu’Apple a en tête pour Apple Plans.

L’une des nouvelles fonctionnalités suggérées par le brevet permettra à Apple Plans de déterminer des itinéraires en fonction du profil du moteur de votre véhicule. Il s’agit d’une fonction déjà proposée dans les voitures dont le système d’infodivertissement intègre Apple Plans. Grâce à cette fonction, l’application suggérera au conducteur quand il doit s’arrêter pour faire le plein ou recharger un véhicule électrique.

L’application examinera l’autonomie du véhicule en fonction de la quantité de carburant ou de la charge de la batterie et suggérera des itinéraires dans les limites de cette autonomie.

Si le véhicule ne peut pas arriver à destination parce qu’il ne reste plus assez de carburant ou de batterie, Apple Plans recherchera des stations-service ou des bornes de recharge. L’application évalue également la quantité de carburant ou l’autonomie de la batterie restante une fois le véhicule arrivé à destination. Les utilisateurs pourront décider de suivre les suggestions lorsqu’ils s’arrêteront pour faire le plein ou recharger leur véhicule, ou de jeter les dés et de continuer à rouler.

Apple Plans pourra éviter les zones dont l’accès est limité

Une autre fonctionnalité mentionnée dans le brevet permettra à Apple Plans d’éviter les zones dont l’accès est limité en fonction de la plaque d’immatriculation du véhicule. Apple Plans évitera à un conducteur de se diriger vers une telle zone restreinte. Le brevet mentionne également une navigation avancée qui serait possible en saisissant le type de moteur, d’autres informations sur le véhicule et le numéro de la plaque d’immatriculation. Il en résultera des itinéraires suggérés par Apple Plans qui indiqueront quand s’arrêter pour faire le plein ou recharger le véhicule, et qui contourneront également les zones où il pourrait y avoir une restriction concernant la plaque d’immatriculation.

N’oubliez pas que le fait qu’Apple dépose une demande de brevet pour de nouvelles fonctionnalités d’Apple Plans ne signifie pas que l’entreprise recevra le brevet. Cela ne signifie pas non plus qu’Apple ajoutera définitivement ces fonctionnalités à Apple Plans.