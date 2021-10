Samsung travaille sur un autre smartphone 5G bon marché, le Galaxy A13

Nous devons encore apprendre où exactement le Galaxy A13 5G sera disponible et si oui ou non il est exclusif à une ou plusieurs régions, alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur celui-ci.

Le design de ce smartphone est encore un mystère. Il s’agira toutefois d’un smartphone vraiment abordable, et nous nous attendons donc à ce qu’il soit fabriqué en plastique. On ne sait toujours pas s’il comprendra une encoche ou un trou dans l’écran pour loger la caméra frontale.

Vous pouvez vous attendre à plusieurs caméras à l’arrière, et une à l’avant. Samsung va sûrement inclure un scanner d’empreintes digitales ici, et si c’est le cas, il se situera à l’arrière, ou sur le côté.

Le Galaxy A13 5G sera équipé de 4 Go de RAM et fonctionnera sous Android 11. Comme Google vient de publier Android 12, il faudra quelques mois pour que le premier smartphone soit livré avec la nouvelle version du système d’exploitation, il est donc parfaitement logique que le Galaxy A13 5G fonctionne avec une version antérieure.