L’iPad mini 6 présenterait désormais un problème de distorsion de l’écran

Les nouveaux produits font généralement le bonheur des utilisateurs précoces, qui viennent de mettre la main sur l’un des derniers produits technologiques du marché. Cependant, l’expérience n’est pas toujours formidable, car nous savons que les nouveaux produits ne sont pas parfaits. Et les dernières informations suggèrent que le dernier iPad mini 6 a de réelles problématiques.

Étant donné la façon dont il est resté pratiquement inchangé au fil des ans, l’iPad mini 2021, alias l’iPad mini 6, a presque éclipsé l’iPhone 13 en raison des mises à niveau et des changements qu’il a obtenus cette année. Bien que ces changements aient été jusqu’à présent très bien accueillis, il semble que certains problèmes n’aient pas été résolus avant la mise en production de la tablette.

Après les plaintes concernant l’effet de « défilement », certains propriétaires d’iPad mini 6 signalent maintenant un problème différent, qui est toujours lié au nouvel écran de la tablette.

Apple a modifié la formule de l’iPad mini de 6e génération de manière significative, au-delà du simple design. L’un des plus importants est l’écran plus grand qui a entraîné un nouveau contrôleur d’affichage et peut avoir forcé une nouvelle disposition interne des composants de la tablette. Malheureusement, ces changements peuvent également être la cause de certains des problèmes de la petite tablette.

Dans un fil de discussion sur Reddit, certains propriétaires ont fait part d’un phénomène étrange qui se produit sur l’écran de l’iPad mini 6. Lorsqu’il est tenu en position verticale (portrait), une légère pression sur certaines parties de l’écran provoque une étrange distorsion scintillante près du haut de l’écran. Les distorsions se produisent dans les mêmes zones et sont déclenchées lorsqu’on appuie dans un certain rayon autour de ces points.

Un problème isolé ?

L’utilisateur de Reddit qui a lancé le fil de discussion a émis l’hypothèse que cela pourrait avoir un rapport avec les batteries et certains rubans mal pliés, mais le démontage d’iFixit n’a pas révélé de telles causes d’inquiétude. Cependant, ils ont émis l’hypothèse que l’emplacement du contrôleur du nouvel écran pourrait avoir quelque chose à voir avec la latence de défilement qui a été signalée en premier.

La légère bonne nouvelle est que cette étrange distorsion ne semble pas être un cas généralisé et, étant donné le problème évident, justifie facilement un remplacement. Il sera intéressant d’entendre ce qu’Apple aura à dire à ce sujet, si tant est qu’elle reconnaisse le problème. Cependant, elle ne pourra probablement pas prétendre que ce comportement est normal pour les écrans LCD.