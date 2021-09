Le bug de défilement saccadé de l’iPad mini 6 est un comportement normal selon Apple

Apple a déclaré à Ars Technica qu’elle pensait que l’effet de « défilement saccadé » que certains utilisateurs ont remarqué sur le nouvel iPad mini est un comportement normal de l’écran LCD que la société n’aura pas à corriger. L’effet, également connu sous le nom de « jelly scroll », peut donner l’impression qu’une moitié de l’écran est légèrement en retard de l’autre lorsque vous faites défiler l’écran, et il est plus apparent lorsque vous utilisez l’iPad mini en mode portrait.

Après plusieurs générations, Apple a finalement changé la formule de l’iPad mini, et pas seulement au niveau du design. Il utilise un nouvel écran plus grand, ce qui pourrait obliger certains développeurs à adapter leurs applications à la nouvelle taille et à la nouvelle résolution de l’écran. Il se peut que les utilisateurs et les critiques aient été plus sensibles à un changement dans l’expérience, ce qui a donné lieu à des rapports sur ce comportement de « jelly scroll ». Ce terme fait référence à la façon dont la moitié gauche de l’écran semble être en retard sur la moitié droite lors du défilement d’une page, ce qui donne aux paragraphes de texte un aspect bancal.

Ars explique que le problème se produit parce que l’iPad commence à dessiner les lignes d’un côté de l’écran et qu’il faut du temps pour passer d’un côté à l’autre. Certes, c’est un temps minuscule, mais qui peut être perceptible en fonction de l’appareil. En outre, ce phénomène est subtil, mais perceptible lorsque vous en prenez conscience, et il semble être plus marqué lorsque le défilement est lent.

Vous pouvez voir à quoi cela ressemble ci-dessous :

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

—Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021