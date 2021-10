Le piratage de Twitch révèle l’existence d’une boutique de jeux Amazon « Vapour »

Twitch a été victime d’une importante violation de données. Des pirates ont divulgué plus de 125 gigaoctets de données provenant de la plateforme appartenant à Amazon, utilisée par des millions de personnes pour diffuser en direct des sessions de jeux vidéo et d’autres activités.

Les données comprennent le code source du site Web de Twitch ainsi que des clients de bureau, mobiles et de console de Twitch. Également trouvé dans les données ? Le code d’une boutique de jeux non annoncée, appelée Vapour ou Vapor, qui semble être la réponse d’Amazon à Steam ou à l’Epic Games Store.

Selon les personnes qui ont examiné les données divulguées, Vapour semble avoir de nombreuses fonctionnalités que vous attendez d’une boutique de jeux moderne ainsi que des fonctionnalités spécifiques à Twitch comme les Emotes (le nom de la plateforme pour un type d’émoticône).

Il s’agit d’un mouvement qui a évident un sens, et qui va inquiéter Valve (sans parler du reste de la concurrence). Quelle que soit la forme que prendra finalement Vapour, elle sera lancée auprès d’un public captif qui utilise déjà Twitch dans le cadre de sa vie de joueur, et dès le départ, il pourrait devenir très important, très rapidement.

Il n’est pas clair pour l’instant si Vapour est un projet en cours qu’Amazon et Twitch prévoient de lancer un jour, un projet que la société explore, ou quelque chose qui a été annulé. Mais cela soulève des questions intéressantes sur la volonté d’Amazon de copier la plateforme Steam de Valve.

Peut-être verrons-nous un jour une console de jeu portable Twitch Deck, analogue à la Steam Deck, intégrant Vapour ? Des choses plus étranges sont arrivées.

Grabbed Vapor, the codename for Amazon’s Steam competitor. Seems to intigrate most of Twitch’s features as well as a bunch of game specific support like fortnite and pubg.

Also includes some Unity code for a game called Vapeworld, which I assume is some sort of VR chat thing. pic.twitter.com/4KeeEOspyQ

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021