Ce pourrait être le premier smartphone de Xiaomi avec un écran 4K

Les choses se présentent bien pour Xiaomi, car l’entreprise est l’un des principaux fabricants de smartphones au monde, bien qu’elle ne soit pas présente aux États-Unis. Elle a également été assez innovante.

Xiaomi se prépare apparemment à lancer un autre smartphone, mais cette fois-ci, l’appareil en question est doté de spécifications très intéressantes. Suivant l’exemple de Sony, il semble que Xiaomi prévoit de lancer un smartphone avec un écran 4K. On pense qu’il s’agit du Xiaomi CC11 Pro (désormais remplacé par la nouvelle gamme Xiaomi CIVI).

Quoi qu’il en soit le smartphone est passé par l’autorité de certification chinoise TENAA avec le numéro de modèle 2109119BC.

D’après les spécifications, il pourrait s’agir du premier smartphone de Xiaomi doté d’un écran 4K. Selon le listing, l’appareil affichera un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Si c’est effectivement le cas, nous pourrions avoir affaire à un smartphone avec le classique ratio d’aspect 16:9. Il s’agirait du premier smartphone de Xiaomi doté d’un écran 4K, rejoignant ainsi le Sony Xperia 1 III dans cette catégorie particulière.

Mais ce téléphone Xiaomi est-il un vrai flagship ? Eh bien, les spécifications restantes sont un peu trop vagues pour le confirmer. L’écran mis à part, vous pourriez vous attendre à un chipset octa-core de 2,4 GHz dans l’appareil. En outre, l’appareil pourrait être disponible dans des variantes de 6, 8, 12 et 16 Go de RAM et de 64, 128, 256 et 512 Go de stockage. De plus, le listing révèle que vous pouvez vous attendre à ce que ce prochain smartphone Xiaomi soit disponible en rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, noir, blanc et rose.

Un réel flagship ?

En termes d’optique, le smartphone 4K de Xiaomi pourrait être équipé d’une caméra arrière primaire de 64 mégapixels et de deux caméras de 8 mégapixels. D’autres informations sur l’appareil comprennent un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une caméra 3D avec reconnaissance de l’iris, une connectivité 5G, une batterie d’une capacité de 4 400 mAh et Android 11.

La présence d’un chipset octa-core de 2,4 GHz et la variété des variantes de couleurs nous incitent à croire qu’il pourrait s’agir d’un appareil de milieu de gamme haut de gamme destiné à un public très lifestyle. En outre, il sera intéressant de voir si Xiaomi lance cet appareil en dehors du marché chinois, si jamais il voit le jour. Il n’est pas évident de savoir où ce smartphone se situe dans la hiérarchie de Xiaomi. Le chipset suggère qu’il ne vise pas les autres flagships, mais l’écran 4K n’est pas quelque chose que nous avons vu sur les smartphones de milieu de gamme.