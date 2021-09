Découvrez l’intérieur de l’iPhone 13 Pro dans le dernier démontage d’iFixit

Apple a toujours désapprouvé les réparations effectuées par des tiers, notamment les bricoleurs, afin de protéger ses secrets ainsi que sa réputation. Elle a mis en place des obstacles à la fois dans la conception du matériel et dans le logiciel pour décourager les réparations non autorisées, bien que cela n’ait pas vraiment empêché les gens comme iFixit d’essayer.

Comme le veut la tradition, iFixit a effectué son premier démontage des nouveaux iPhone 13 et 13 Pro le jour du lancement. Cela nous permet de jeter un œil à l’intérieur pour comprendre sa structure, apprécier ses composants et comprendre le niveau de réparabilité.

Découvrez ci-dessous l’examen approfondi de plus d’une heure de l’intérieur des iPhone de cette année, y compris un aperçu de la nouvelle disposition interne, des batteries plus grandes, des nouveaux systèmes de caméra, et plus encore.

Alors que l’iPhone 13 et 13 Pro disposent du même design et bon nombre des mêmes caractéristiques que la gamme iPhone 12, les améliorations et les changements incluent une batterie plus grande pour tous les modèles, de tout nouveaux systèmes de caméra, des écrans ProMotion à 120 Hz pour l’iPhone 13 Pro, et plus encore.

Le premier élément qui attire l’œil une fois l’appareil ouvert (et l’ouverture ne semble pas si impossible) est la batterie en forme de L, qui pour sa forme ressemble beaucoup à celle que iFixit elle-même avait trouvé l’année dernière sur l’iPhone 12 Pro Max « la batterie a utilisé chaque millimètre possible », est-il rapporté dans la description du démontage, démontrant à quel point Apple a travaillé pour maximiser sa taille et sa capacité.

Un démontage complet à venir

Voici, en résumé, ce qui ressort du démontage de l’iPhone 13 Pro par iFixit :

L’ouverture du smartphone n’est pas impossible, bien au contraire

Les câbles du numériseur et de l’écran sont reliés

Le Taptic Engine est légèrement plus volumineux que celui de l’iPhone 12 Pro

Le haut-parleur n’est pas fixé à l’arrière de l’écran. Bon point : l’écran est plus facile à échanger si le besoin s’en fait sentir. En revanche, il devient plus difficile de remplacer le haut-parleur lui-même, car il faut extraire toute la carte logique.

Le positionnement des caméras à l’arrière est le même que sur l’iPhone 12 Pro. Cependant, la bosse est plus perceptible

La batterie en forme de L est de 11,97 Wh, soit 11 % de plus que les 10,78 Wh de l’iPhone 12 Pro. Et son remplacement ne semble pas trop difficile !

Il faut généralement quelques jours à iFixit pour rédiger son démontage complet avec tous les détails découverts, mais jetez un œil au démontage initial approfondi ci-dessous pour jeter un coup d’œil à la nouvelle gamme d’iPhone 13.

Évidemment, il manque encore la note finale (elle viendra avec la publication de la deuxième partie), mais de cette première analyse, on peut déduire que le remplacement de l’écran et de la batterie n’est pas impossible. Une bonne nouvelle donc pour tous ceux qui ont acheté le smartphone ou qui ont l’intention de le faire dans les prochaines semaines.