Google célèbre son 23e anniversaire avec un doodle animé

« Chaque jour, des milliards de recherches sont effectuées sur Google dans plus de 150 langues à travers le monde, et si beaucoup de choses ont changé depuis les premiers jours de Google, depuis son premier serveur logé dans une armoire construite à partir de blocs de jouets jusqu’à ses serveurs aujourd’hui hébergés dans plus de 20 centres de données dans le monde, sa mission de rendre les informations du monde accessibles à tous reste la même », écrit Google dans son communiqué.

Cofondé par Sergey Brin et Larry Page, Google est aujourd’hui le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Son PDG actuel est Sundar Pichai, qui a succédé à Larry Page le 24 octobre 2015.