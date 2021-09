Des iPhone 14 profondément remaniés, l’iPhone pliable sortira dans quelques années

La gamme d’iPhone 13 est une mise à niveau mineure par rapport à l’iPhone 12, et c’est un signe que Apple a travaillé dur en coulisses sur l’iPhone 14 de 2022, affirme Mark Gurman de Bloomberg dans la dernière édition de sa newsletter Power On.

L’iPhone 13 est doté d’une puce légèrement plus rapide, de caméras pas vraiment révolutionnaires (des capteurs plus grands, un mode vidéo Cinematic et de systèmes de filtres), d’écrans plus fluides avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (uniquement pour les modèles Pro), d’une meilleure autonomie et d’une encoche plus petite.

La plupart des mises à niveau proviendront probablement des propriétaires d’anciens iPhone, et cela contribuera à faire de l’iPhone 13 l’un des smartphones les plus populaires de 2021.

L’année prochaine, pour l’iPhone 14, nous pouvons nous attendre à des changements plus « importants » et « spectaculaires », selon Gurman. Il ne fournit pas de détails, mais grâce aux précédentes fuites, nous avons une idée de ce à quoi nous devons nous attendre. Apple ne prévoirait pas de sortir un modèle « mini » de 5,4 pouces l’année prochaine, et la gamme se composerait apparemment de deux variantes de 6,1 pouces et de deux versions de 6,7 pouces. Le modèle d’entrée de gamme conservera probablement un écran 60 Hz.

Apple retirerait l’encoche au profit d’un trou dans l’écran, et tenterait également de déplacer les capteurs Face ID sous l’écran. Apparemment elle ne ramènera pas le capteur Touch ID sous l’écran.

Un iPhone pliable pas avant 2024

Les modèles Pro pourraient remplacer le châssis en acier inoxydable par une structure en titane et, selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro Max serait doté de boutons circulaires sur le côté. La bosse de la caméra pourrait adopter un aspect plus plat et les modèles haut de gamme pourraient être dotés d’un capteur de 48 mégapixels.

Bien que l’Union européenne souhaite que tous les fabricants de smartphones adoptent une norme de charge uniforme, l’iPhone 14 s’en tiendrait à un port Lightning, et les générations suivantes se passeront probablement de port et proposeront la charge sans fil au lieu de passer à l’USB-C. Les modèles de 2022 seraient alimentés par une puce de 4 nm.

Gurman affirme également que Apple travaille sur un appareil pliable et que nous pourrions le voir dans quelques années. Selon un rapport distinct, il sera commercialisé en 2024.