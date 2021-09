Google Messages fait peau neuve sous Wear OS

La nouvelle version de Wear OS s’accompagne d’un grand nombre d’applications Google nouvelles et améliorées. La prochaine sur la liste ? Des utilisateurs de Reddit ont signalé une mise à jour de l’application Google Messages sur Wear OS 3. L’application sera également proposée à certaines smartwatches fonctionnant sous Wear OS 2.x et rejoindra également Google Pay, Google Messages et Google Maps comme ceux qui reçoivent des refontes liées aux directives de conception Material You.

Un grand changement à Google Maps, par exemple, permettra aux utilisateurs de Wear OS 3 de commencer le processus d’obtention d’itinéraires virage par virage à partir de leur montre au lieu d’utiliser un smartphone.

Sur le plan du design, l’application comporte désormais des éléments d’interface utilisateur circulaires et un fond noir (au lieu du bleu). L’application est presque identique à ce qui était proposé auparavant, mais son design est beaucoup plus attrayant.

Comme je l’ai noté ci-dessus, des changements analogues sont apportés à d’autres applications Google dans Wear OS 3. Mais la différence est que, contrairement à ces autres applications, le nouveau look de Google Messages est également apparu sur des montres plus anciennes telles que la Fossil Gen 5 et la TicWatch E3.

Et si l’application peut sembler différente sur le poignet, la fonctionnalité est exactement la même que la version précédente.

D’autres mises à jour à venir

Avec la version Wear OS 3 de Google Messages, les utilisateurs pourront commencer une discussion sur leur smartphones et la poursuivre sur leur smartwatch (et vice versa). Wear OS 3 a été lancé avec la sortie récente de la Galaxy Watch 4 et de la Watch 4 Classic de Samsung.

La refonte par Google de ses applications Wear OS est en phase avec la prochaine mise à jour Android 12, qui pourrait être à une semaine de sa sortie. Certains utilisateurs ont déjà vu le nouveau look de l’application Messages apparaître sur leur montre Wear OS. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, le nouveau look devrait bientôt faire son apparition sur les montres compatibles.