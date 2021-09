Le nouveau Surface Duo 2 offre toutes les fonctionnalités qui manquaient à la première version

Microsoft ne renonce pas à Android et au double écran. Près de deux ans après l’annonce du Surface Duo original, et environ 12 mois après sa mise en vente outre-Atlantique – seulement 7 mois pour le marché France, Microsoft revient avec un modèle de seconde génération appelé Surface Duo 2.

Si la philosophie générale du design de la Surface Duo reste inchangée sur le nouveau modèle, Microsoft a apporté quelques modifications très importantes ici et là qui devraient faire de l’utilisation de la Surface Duo 2 une expérience beaucoup plus agréable.

Pour commencer, les deux écrans qui donnent son nom au Surface Duo ont grandi, mesurant désormais 5,8 pouces au lieu de 5,6 pouces. Combinée, la nouvelle configuration crée un écran immersif de 8,3 pouces et est analogue à ce que les smartphones pliables modernes comme le Galaxy Z Fold 3 offrent, mais sans les inconvénients de durabilité à long terme des écrans pliables.

Un taux de rafraîchissement plus élevé de 90 Hz est également pris en charge en standard, ce qui signifie que l’expérience utilisateur devrait être plus fluide que par le passé, et Microsoft a poussé les écrans plus proches les uns des autres, ajoutant des bords incurvés dans le processus.

Les bords incurvés permettent également une nouvelle fonctionnalité. Lorsque le Surface Duo 2 est fermé, les bords peuvent afficher les notifications, l’heure et l’état de la batterie pendant la charge. Cela devrait être un succès auprès des utilisateurs axés sur la productivité.

Un meilleur bloc caméra

L’une des plus grandes plaintes concernant le Surface Duo original concernait le bloc de caméra, ou son absence. Microsoft a rectifié ce problème avec le modèle de deuxième génération en ajoutant une nouvelle configuration avancée à trois caméras. Il y a une caméra principale de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,7 et une stabilisation optique de l’image (OIS). À côté, on trouve un capteur photo ultra-large de 16 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et un téléobjectif de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.4 et un système OIS.

Un capteur de temps de vol pour un meilleur flou d’arrière-plan est également inclus, et Microsoft a également conçu une application de caméra dédiée pour l’appareil à double écran. Cette dernière affiche le viseur à droite et le cliché le plus récent à gauche.

Du plus lourd sous le capot

Ce smartphone est un produit haut de gamme et cela se reflète dans sa fiche technique. Le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm équipe le Surface Duo 2 et est couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en standard. Un modèle plus onéreux de 512 Go sera disponible pour les personnes intéressées.

Outre la 5G, la Surface Duo 2 prend en charge le Gigabit LTE, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1 et le NFC. Un port USB-C 3,2 Gen 2 se trouve en bas, prenant en charge le DisplayPort 4K avec un adaptateur HDMI. En plus d’une carte nano SIM, une seule carte eSIM est prise en charge. Microsoft trouve même de la place pour des haut-parleurs stéréo et des microphones doubles.

La présence du dernier processeur de Qualcomm signifie que les réseaux 5G sont également pris en charge. Fait amusant : le Surface Duo 2 est l’appareil 5G le plus fin du marché, selon Microsoft, et ce malgré la présence d’une batterie de taille décente. Le Surface Duo original se contentait d’une petite batterie de 3 577 mAh, mais ce nouveau modèle dispose d’une batterie beaucoup plus grande de 4 449 mAh. L’inconvénient ? Il n’est toujours pas compatible avec la norme de recharge sans fil Qi.

Côté logiciel, enfin Android 11

Parmi les autres détails du Microsoft Surface Duo 2, on trouve Android 11 directement dans la boîte, avec une mise à jour vers Android 12 vraisemblablement prévue pour l’année prochaine. Il y a aussi une puce NFC pour les paiements sans contact, un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté gauche, et la prise en charge du Surface Slim Pen 2 qui se recharge magnétiquement à l’arrière du Surface Duo 2.

Le Surface Duo original a été lancé à 1 549 euros. Il n’a pas connu un énorme succès et a fait l’objet de plusieurs baisses de prix, mais cela n’empêche pas Microsoft de positionner le nouveau modèle à un prix encore plus élevé. Le Surface Duo 2 est vendu à partir de 1 599 euros avec 128 Go de stockage, 1 699 euros pour 256 Go, tandis que la variante 512 Go coûte 1 899 euros. Le Surface Duo 2 de Microsoft sera disponible en deux coloris : Glacier et Noir Obsidienne, plus communément appelés blanc et noir.

Les clients peuvent précommander le smartphone Surface Duo 2 à double écran dès aujourd’hui. Les expéditions commenceront le 21 octobre.