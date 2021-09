Le message d’alerte si vous installez Windows 11 sur un PC non pris en charge est dissuasif

Le vérificateur de compatibilité de Microsoft pour Windows 11, PC Health Check, est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Le logiciel, que vous pouvez trouver au bas de la page Windows 11 de Microsoft, était auparavant réservé aux membres du programme Windows Insider. Et curieusement, il contient une nouvelle dérogation pour les personnes possédant des PC plus anciens.

Fin août, Microsoft a annoncé qu’elle autoriserait les utilisateurs à installer Windows 11 sur des PC qui ne répondent pas aux exigences matérielles strictes du système d’exploitation.

La société a bénéficié de quelques jours de bonne presse avant de préciser que les « PC non pris en charge » ne recevront pas de mises à jour logicielles ou de sécurité et devront installer le système d’exploitation manuellement — en d’autres termes, des millions de personnes sont obligées d’acheter un nouvel ordinateur si elles veulent utiliser Windows 11 en toute sécurité.

La dernière version de l’application PC Health Check pour Windows 11 de Microsoft réitère la politique de l’entreprise. Comme le rapporte The Verge, l’exécution de Health Check sur un PC non pris en charge pour Windows 11 vous conduit à un message d’alerte indiquant que « vous n’aurez pas le droit de recevoir les mises à jour ».

Voici ce que l’on peut lire :

Ce PC ne répond pas aux exigences minimales du système pour exécuter Windows 11 — ces exigences permettent de garantir une expérience plus fiable et de meilleure qualité. L’installation de Windows 11 sur ce PC n’est pas recommandée et peut entraîner des problèmes de compatibilité. Si vous procédez à l’installation de Windows 11, votre PC ne sera plus pris en charge et ne pourra plus recevoir de mises à jour. Les dommages causés à votre PC en raison d’un manque de compatibilité ne sont pas couverts par la garantie du fabricant