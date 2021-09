Comment regarder l’événement Surface de Microsoft et à quoi s’attendre ?

L’événement annuel d’automne de Microsoft consacré au matériel Surface aura lieu ce mercredi 22 septembre, et l’on s’attend à beaucoup de choses. Avec le lancement de Windows 11 le 5 octobre, la société devrait avoir une tonne de nouveaux appareils phares Surface pour montrer au monde comment elle associe le matériel au logiciel Windows.

L’événement débutera à 17 heures, heure française, et pourra être regardé en ligne sur le site Web de Microsoft. En raison de la pandémie, la plupart des événements ont désormais adopté un format entièrement numérique.

Voici comment vous pouvez la regarder et ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Comment regarder l’événement Surface de Microsoft en direct ?

Microsoft ouvrira son flux pour l’événement Surface de l’automne à 17 heures aujourd’hui. L’événement devrait être animé par Panos Panay, responsable de la division Surface et Windows, et par Satya Nadella, PDG de Microsoft.

Un flux sera intégré ci-dessus dès qu’il sera disponible, et vous devriez pouvoir le regarder en direct dans n’importe quel navigateur moderne. Si le flux ne fonctionne pas, vous pouvez également le regarder directement sur le site Web de Microsoft. Vous pouvez également consulter les réseaux sociaux de l’entreprise pour en savoir plus.

Ce qu’il faut attendre de l’événement Surface de Microsoft cet automne

Surface Pro 8

De tous les produits qui, selon les rumeurs, devraient apparaître lors de l’événement Surface de cette année, une nouvelle Surface Pro 8 semble la plus probable. Non seulement Microsoft utilise une photo de la tablette pour annoncer son événement Surface, mais historiquement, Microsoft annonce une nouvelle Surface Pro tous les deux ans. Oh, et nous avons des fuites.

Nous nous attendons à ce que la Surface Pro 8 soit un peu plus fine que ses prédécesseurs. Elle pourrait fonctionner avec les nouveaux processeurs Intel de 11e génération et offrir un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les fuites indiquent que la tablette est dépourvue de tout port USB-A encombrant, et qu’elle opte plutôt pour une double configuration USB-C Thunderbolt 4. Cela serait logique étant donné les avantages des connexions Thunderbolt/USB-C en termes de puissance, de données et de taille. Les accessoires USB-C sont également très courants en 2021, donc peu de gens risquent d’être contrariés.

La prise en charge des disques SSD interchangeables est une caractéristique qui, selon les rumeurs, donnerait à la Surface Pro 8 un avantage sur la plupart des tablettes, et pas seulement sur l’iPad. Microsoft les utilise déjà sur d’autres PC Surface comme le Surface Laptop 4, c’est donc presque inévitable sur les Pro.

Surface Duo 2

Et bien que cela ne soit que tangentiellement lié à Windows 11, il y a de fortes chances que Microsoft présente mercredi le smartphone Android pliable de seconde génération, le Surface Duo 2. Les photos divulguées montrent que Microsoft pourrait épaissir la deuxième version du Surface Duo afin d’améliorer sa durabilité, et une nouvelle matrice à trois caméras pourrait remplacer la caméra médiocre de l’original.

Il y a également une chance que le nouveau Surface Duo fonctionne avec le puissant processeur Snapdragon 888 de Qualcomm pour des performances de pointe et un support de la connectivité 5G — encore une fois, ce sont des choses qui manquaient dans la version originale.

Surface Book 4

Et puis il y a les produits dont nous sommes moins sûrs. La rumeur veut que Microsoft annonce un nouveau Surface Book 4 qui abandonne la conception du clavier détachable pour le remplacer par un facteur de forme pliable analogue à la gamme Lenovo Yoga. Une telle évolution améliorerait les performances du Surface Book en mode tablette, car son clavier contient un GPU et d’autres composants importants.

Selon les rumeurs, l’ordinateur portable passe à un mécanisme dans lequel l’écran s’avance au-dessus du clavier pour être utilisé comme une tablette. Comme la Surface Pro 8, le Book 4 pourrait adopter des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, en profitant de la technologie Dynamic Refresh Rate de Windows 11 pour maintenir les performances et l’autonomie de la batterie.

La réponse plus rapide pourrait être utile pour dessiner avec un nouveau Surface Pen, qui serait doté d’un retour haptique (vibrations), ainsi que d’un système de chargement/attachement magnétique analogue à celui de la seconde génération du Apple Pencil.

Surface Go 3

La Surface Go est la gamme de tablettes abordables de Microsoft, avec un écran plus petit de 10,5 pouces et des performances inférieures. Si la première moitié de cette équation devrait rester statique, la rumeur veut qu’au moins un modèle dépasse les puces Pentium Gold ou Core M series pour adopter un processeur Intel Core i3.

En effet, nous pourrions également voir une nouvelle Surface Go 3, et les fuites suggèrent qu’elle fonctionnera avec des processeurs plus puissants que le modèle de l’année dernière. Mais, cela semble être le seul changement. Sinon, la Surface Go 3 n’est qu’une refonte de la Surface Go 2.

Microsoft pourrait également abandonner les configurations dotées d’un stockage eMMC plus lent et/ou de 4 Go de RAM — des spécifications archaïques dans un monde où même de nombreux smartphones ont plus de 8 Go de RAM.

Surface Pro X

La version de la Surface Pro basée sur une puce Arm ne devrait pas beaucoup changer. Elle devrait recevoir un processeur plus rapide, et peut-être un écran à 120 Hz comme les autres produits Surface, mais sinon ne vous attendez pas à des améliorations bouleversantes.

La série Surface Pro X n’a pas exactement mis le feu aux poudres, en partie parce que les performances de Windows on Arm peinent à justifier le prix élevé de la gamme. Cependant, une sélection croissante d’applications natives Arm et l’émulation 64 bits sur Windows 11 pourraient contribuer à améliorer la proposition de valeur de la gamme. Si vous n’utilisez pas de logiciels lourds en 3D, la nouvelle Surface Pro X pourrait vous séduire.

One more thing…

Certaines rumeurs laissent entendre que Microsoft pourrait annoncer un ordinateur de bureau Surface Studio 3. Nous n’avons trouvé aucune preuve d’un tel appareil, mais pour être juste, le Surface Studio 2, vieux de trois ans, est certainement prêt pour une mise à niveau. D’autres rumeurs de dispositifs, y compris ceux pour le Surface Neo ou un nouveau Surface Laptop, semblent très peu probables.