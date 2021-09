Apple explique ce que vous devez faire pour préparer l’arrivée de votre nouvel iPhone 13

Si vous avez précommandé un appareil de la série iPhone 13, Apple est prête à vous donner un coup de main pour vous aider à préparer votre nouvel arrivant. Ce n’est pas exactement la même chose que de se préparer à l’arrivée d’un bébé, mais si vous regardez l’application Réglages, vous verrez peut-être qu’Apple vous a donné quelques conseils utiles sur la façon de vous préparer à votre nouvel appareil.

Selon MacRumors, si Apple vous a contacté dans le but de vous aider à effectuer une transition en douceur vers les modèles d’iPhone 2021, la première chose que vous verrez dans le menu Réglages est une invite qui indique « Préparez-vous pour votre nouvel iPhone ».

En dessous, Apple écrit : « Utilisez iCloud pour transférer vos applications et vos données vers votre nouvel iPhone ». Appuyez sur le lien bleu « Démarrer » pour commencer. Vous verrez une autre page intitulée « Préparez-vous pour votre nouvel iPhone » avec deux titres. L’un d’eux est intitulé « Préparez-vous à transférer vos applications et vos données » et indique que cette invite « maintiendra automatiquement votre sauvegarde iCloud à jour afin que vous soyez prêt à passer à votre nouvel iPhone ».

La troisième page indique qu’en « téléchargeant les applications et les données sur iCloud, vos applications et vos données seront à jour et prêtes à être transférées lorsque votre nouvel iPhone arrivera ». De plus, Apple indique que « lorsque votre nouvel iPhone arrive, allumez-le et placez-le près de votre iPhone actuel pour vous connecter rapidement et commencer à le configurer ». Il vous est également demandé si vous souhaitez connaître la valeur de reprise de votre iPhone actuel et si vous souhaitez recevoir une carte-cadeau Apple évaluée à ce montant.

Certains de ceux qui ont précommandé leur modèle d’iPhone 2021 tôt vendredi dernier ont déjà découvert que leurs nouveaux smartphones ont déjà été expédiés. Les nouveaux modèles d’iPhone seront officiellement lancés ce vendredi 24 septembre.

Préparez-vous !

Mais si vous pensez que la configuration actuelle est déroutante, attendez l’année prochaine. En 2022, Apple devrait abandonner l’iPhone mini et le remplacer par une version non Pro de son plus grand téléphone.

En d’autres termes, l’année prochaine, nous pourrions voir Apple livrer l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max. Cette gamme devrait permettre aux consommateurs d’acheter un iPhone doté du plus grand écran sans avoir à débourser une somme astronomique.