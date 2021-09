IKEA permet d’intégrer la charge sans fil à presque toutes les tables pour 30 euros

IKEA est connu pour sa capacité à commercialiser des meubles d’un bon rapport qualité-prix. Et, on connaît aussi le suédois pour ses quelques objets technologiques bien pensés et vendus à prix cassés. On pense par exemple à ses dernières enceintes murales qui passent inaperçues dans la décoration de votre maison.

Pour la rentrée des classes, IKEA complète sa collection de chargeurs sans fil. Au programme, un modèle classique et un produit plus original. Le premier, le NORDMÄRKE est vendu 9,99 euros et ressemble à un pavé on ne peut plus banal. Il existe en trois coloris : gris foncé, rose et vert. Ne vous y trompez pas, sa surface ressemble à du textile, mais est constituée de plastique souple. Le deuxième modèle, SJÖMÄRKE, est vendu plus cher (30 euros) et n’est pas très élégant. Ce gros bloc de plastique est en fait un chargeur sans fil que l’on cache sous un bureau ou toute surface plane.

Cet appareil n’est pas comme la plupart des coussins de recharge Qi, où vous posez votre téléphone ou vos écouteurs directement sur le tapis. Au lieu de cela, le chargeur en aluminium et en plastique de 173 x 86 x 15 mm fonctionne à travers le plastique ou le bois, de sorte que vous pouvez utiliser son ruban adhésif double face (ou des vis, non incluses) pour le placer sur le dessous d’une table ou d’une étagère. En outre, IKEA fournit un adhésif pour indiquer l’endroit exact où poser le smartphone, la tablette ou le casque à recharger. Mais si vous préférez le minimalisme, vous pouvez vous en passer. Vous devrez tâtonner à chaque fois.

Attention, le chargeur sans fil ne peut pas être placé sous un plan de travail. Pour que la charge fonctionne, IKEA recommande de placer le chargeur sous une surface dont l’épaisseur est comprise entre 8 et 22 mm.

Selon le manuel de IKEA (PDF), il est « parfait pour être monté sur un bureau, une table d’appoint ou une table de chevet lorsque vous voulez que les chargeurs et les câbles se fondent dans le décor pour garder la pièce propre et bien rangée ».

Ils vont cartonner !

Par ailleurs, le géant du meuble n’indique pas quelle est la puissance de charge de son accessoire à 30 euros. Si l’on se réfère à ses autres produits du même genre, ces deux chargeurs devraient fournir une puissance maximale de 5 W. Il s’agit donc d’une charge extrêmement lente. On peut donc envisager de positionner le chargeur sous une table de chevet par exemple.

Le prix contenu des chargeurs peut également s’expliquer par les connexions utilisées. En effet, les deux produits lancés pour cette rentrée sont connectés en micro-USB et non en USB-C. Malgré ces petites faiblesses, il ne fait aucun doute que ce nouveau chargeur sans fil IKEA fera un tabac.