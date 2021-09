Et si les performances de la puce Google Tensor du Pixel 6 n’étaient pas au rendez-vous ?

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google seront bientôt lancés comme les prochains smartphones phares de la société, et les potentiels concurrents de l’iPhone 13. Alors que la société a déjà partagé une grande partie de ce que le Pixel 6 apportera, une paire de rapports ajoute plus d’informations sur ce que nous savons déjà sur le Pixel 6.

Les principaux fabricants de smartphones semblent avoir modifié quelque peu leurs stratégies pour commercialiser une puce conçue par eux-mêmes, soit pour l’imagerie, soit pour le fonctionnement de l’ensemble de l’appareil. Peut-être inspirés par l’attention qu’Apple a obtenue avec sa nouvelle puce Apple M1, de plus en plus de fabricants se lancent dans cette même arène, de la puce d’imagerie V1 de Vivo à la puce Exynos 2200 de Samsung alimenté par AMD en passant, bien sûr, par le Tensor de Google. Ce dernier a jusqu’à présent évité de faire l’objet de fuites, mais cette dernière information pourrait finalement trancher un débat tout en laissant les experts et les spécialistes se gratter la tête.

Il y a eu pas mal de spéculations sur la composition du tout premier SoC pour smartphone de Google, en particulier sur la configuration des cœurs qu’il utilisera. Contrairement à ce que les entreprises comme Qualcomm et Samsung utilisent depuis l’année dernière, le Google Tensor a été initialement annoncé comme ayant une configuration 2 x 2 x 4. Cela ne dit rien sur les cœurs qui seraient utilisés, mais les données extraites de ce qui a été prétendu être un vrai Pixel 6 Pro apportent finalement un peu de lumière sur ce sujet.

Confirmant certaines théories, XDA affirme que les 2 cœurs les plus puissants seront des cœurs Cortex-X1 tournant à 2,80 GHz. La configuration la plus courante, celle que Arm a elle-même épousée, utilise un seul cœur Cortex-X1, généralement assisté de trois cœurs Cortex-A78. Bien qu’il ne s’agisse pas du dernier Cortex-X2, cela donne au Google Tensor une avance théorique sur ses contemporains.

Malheureusement, le reste des informations sur le CPU annule en quelque sorte cet avantage. Les 2 autres puissants cœurs de 2,25 GHz ont été identifiés comme utilisant la microarchitecture Cortex-A76, tandis que les quatre cœurs « efficaces » tournant à 1,80 GHz utilisent des cœurs Cortex-A55. Alors que le Cortex-A55 est plus ou moins actuel, le Cortex-A76 de 2018 a maintenant deux générations. Sans parler du fait que Arm a déjà annoncé les Cortex-A710 et Cortex-A510 en mai dernier.

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it’s our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy

—Sundar Pichai (@sundarpichai) August 2, 2021