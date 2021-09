L’iPhone 14 Pro abandonnera probablement l’encoche au profit d’un écran poinçonné

En outre, la série d’iPhone 14 pourrait également être plus abordable, car la société devrait vendre l’iPhone 14 Max au prix de 899 dollars. La société vend actuellement le plus grand modèle Pro Max à un prix de départ de 1099 dollars. Donc, si vous envisagez de mettre à niveau votre appareil avec les derniers iPhone, je vous recommande d’attendre la gamme d’iPhone 2022 d’Apple.

En outre, Kuo a déjà déclaré qu’Apple abandonnera le modèle iPhone mini à partir de l’année prochaine en raison de la faible demande. Ainsi, la gamme d’iPhone 2022 d’Apple comprendra l’iPhone SE avec la prise en charge de la 5G, un nouveau modèle d’iPhone abordable avec un écran de 6,7 pouces, et deux modèles Pro haut de gamme qui présenteront l’écran poinçonné et un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels .