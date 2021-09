La Kindle Paperwhite est enfin mise à jour avec un écran plus grand, l’USB-C et plus encore

Avant l’événement de presse de la semaine prochaine consacré au matériel informatique d’Amazon, le géant du commerce en ligne annonce déjà une nouvelle version (en fait, trois nouvelles versions dont un modèle standard avec ou sans publicité, une édition Signature) de sa liseuse la plus populaire. La Amazon Kindle Paperwhite 2021 comprend un écran plus grand et bien plus encore.

L’écran standard de la Amazon Paperwhite passe de 6 pouces à 6,8 pouces en réduisant les bords de l’écran. Il aura toujours le même écran de 300 ppp pour faciliter la lecture. La nouvelle version augmente également l’autonomie de la batterie, qui passe de 6 à 10 semaines, inclut un processeur plus rapide et offre un port USB-C pour une recharge rapide. Cependant, elle ne dispose que de 8 Go de stockage interne.

Enfin, les utilisateurs peuvent régler la température de couleur de leur écran pour réduire la quantité de lumière bleue qu’il génère lorsqu’ils lisent des e-books la nuit. Son prix débutera à 139,99 euros (avec support publicitaire) et à 149,99 euros (sans publicité).

Amazon lance également une Kindle Paperwhite Signature Edition plus avancée. Elle prendra en charge la recharge sans fil, disposera de davantage d’espace de stockage (32 Go contre 8 Go pour la version standard) et permettra d’ajuster automatiquement la lumière de son écran. Son prix de départ sera de 189,99 euros sans publicité.

La décision d’Amazon de diviser sa liseuse entre le modèle standard Kindle Paperwhite et le Kindle Paperwhite Signature Edition, nettement plus chère, est encore plus intrigante. Si ce dernier prend effectivement la place du modèle 32 Go de l’ancienne Paperwhite, elle dispose de plusieurs options supplémentaires, dont la recharge sans fil. Les deux modèles sont uniquement en Wi-Fi, et il n’est pas clair s’il y a une version 4G LTE (sans parler de la 5G) d’une liseuse Paperwhite.

Un prix justifié ?

Nous verrons si le prix plus élevé est justifié une fois que je testerais la liseuse, mais les améliorations telles qu’un écran plus grand, la charge USB-C, une plus grande autonomie, une température de couleur réglable et un processeur plus rapide semblent attrayantes sur le papier.

Quel que soit votre choix, toutes les Kindle seront lancées le 27 octobre. Les précommandes ne sont ouvertes que chez Amazon pour l’instant, mais je ne manquerais pas de vous alerter quand elles seront mises en vente.