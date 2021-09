Le grand événement matériel d’Amazon est prévu pour le 28 septembre

by

Samsung, Apple, Microsoft et Google ne sont pas les seuls géants de la technologie qui ont pris l’habitude de dévoiler de passionnants nouveaux dispositifs lors d’événements à l’automne, Amazon s’apprête à annoncer quelque chose dans un avenir très proche également.

Le 28 septembre à 18 heures, heure française, et bien que la société semble s’efforcer de rester aussi vague et mystérieuse que possible, l’histoire suggère fortement que Alexa sera le centre d’attention du géant du commerce électronique mardi prochain. Malheureusement, cet événement ne sera pas diffusé en direct pour le grand public, car il s’agit d’un événement sur invitation seulement.

Bien sûr, il est à peu près impossible de prédire exactement ce que et surtout combien d’appareils verront le jour juste 6 jours après l’événement de Microsoft, et probablement quelques semaines avant le duo de smartphones Pixel 6 de Google et les nouveaux MacBook d’Apple.

Ce dont nous pouvons être relativement certains, c’est que Amazon continuera d’inonder le marché des enceintes connectées avec de nombreux produits différents (mais pas si différents), surtout maintenant que Google s’est installé à la première place sur ledit marché américain.

Étant donné que les Echo Show 5 et 8 ont déjà été rafraîchis cette année, nous pouvons probablement nous attendre à ce que le Echo « standard » et le petit Echo Dot obtiennent leurs propres mises à niveau la semaine prochaine.

Un événement sur invitation seulement

Ensuite, il y a le Echo Studio sorti en 2019, qui n’a pas encore reçu un seul successeur, et sur une note largement sans rapport, la famille Echo Buds, qui pourrait toujours avoir besoin d’une autre expansion dans leur tentative de contrer les AirPods d’Apple qui connaissent un succès fou et la très diverse gamme Samsung Galaxy Buds pour le titre de meilleurs écouteurs sans fil.

En plus des produits de la marque Echo pour votre maison connectée, Amazon pourrait également dévoiler de nouvelles liseuses Kindle et tablettes Fire. La dernière liseuse Kindle Paperwhite, par exemple, a presque trois ans, tandis que la tablette d’entrée de gamme Fire 7 commence également à dater sa sortie remontant à 2019.

Connaissant Amazon, il pourrait toujours y avoir des surprises en magasin, donc si vous êtes un fan (ou simplement curieux), rendez-vous dans une semaine.