Slack lance Clips, des messages vidéo qui vous permettent d’éviter les réunions

La traditionnelle réunion de groupe pourrait être sur le point de disparaître grâce à une nouvelle fonctionnalité de Slack. La plateforme de collaboration en ligne a dévoilé Slack Clips, un nouvel ajout qui, espère-t-elle, s’avérera un peu plus utile que les seuls messages saisis sur le service.

Intégrée directement à la plateforme Slack de bureau et mobile, Slack Clips fait à peu près ce à quoi l’on peut s’attendre de lui, en permettant aux utilisateurs de partager un bref clip vidéo entre des contacts ou des discussions. Ils sont conçus pour aider les équipes à communiquer sur plusieurs fuseaux horaires et à réduire le nombre de réunions qui ont lieu à l’ère du travail hybride.

Annoncé lors de la conférence Dreamforce 2021, Slack Clips a été décrit par la société comme un nouveau moyen de créer et de partager facilement des enregistrements audio, vidéo et d’écran dans n’importe quel canal ou DM de Slack.

L’entreprise espère que l’ajout de la vidéo et de l’audio donnera aux messages la possibilité de transmettre davantage d’informations, de sentiments ou même d’émotions, ce qui contribuera à une meilleure collaboration.

Slack espère également que cette fonctionnalité contribuera à atténuer la douleur des réunions successives, en offrant aux utilisateurs un « mode de communication plus souple et asynchrone », en leur permettant de répondre ou de donner leur avis à leur propre rythme, plutôt que d’avoir à attendre que chaque membre d’une équipe soit disponible pour une réunion programmée.

Disponible à partir d’aujourd’hui

Les clips peuvent être accélérés ou ralentis par le destinataire, et une transcription sera automatiquement fournie, les enregistrements archivés pouvant également être consultés. « Construire votre QG numérique signifie réfléchir soigneusement à l’infrastructure numérique qui connecte tous les membres de votre entreprise, en les aidant à trouver de nouvelles façons d’innover, de collaborer et de rester connectés », a déclaré Stewart Butterfield, PDG et cofondateur de Slack.

« C’est une occasion unique en son genre pour chaque entreprise de se réinventer et de rendre le travail plus flexible, inclusif et productif. Il ne pourrait y avoir de moment plus excitant pour Salesforce et Slack de s’unir pour aider chaque entreprise à trouver le succès dans ce nouveau monde digital-first ».

Clips commencera à être déployé pour les utilisateurs de Slack à partir d’aujourd’hui, et toutes les équipes payantes verront la fonctionnalité dans les prochaines semaines. Ce lancement fait suite à la sortie de Slack Huddles en juillet 2021, qui offrait un moyen rapide et facile de mettre en place des appels audio de groupe auxquels tout le monde pouvait contribuer.