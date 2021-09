Facebook lève le voile sur les Portal Go et le Portal+ pour des appels vidéo encore meilleurs

Hier soir, Facebook a dévoilé une paire de nouveaux appareils connectés d’appel vidéo appelés Portal Go et Portal+. Ces appareils ne sont que les derniers d’une série d’appareils d’appel vidéo « Portal » de différentes tailles. Facebook appelle le Portal Go son « tout premier Portal portable » afin de passer des appels sur un écran… en déplacement.

Le Portal Go, le plus petit des deux appareils, est doté d’un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1 280 x 800 pixels. Cet appareil mesure 256,7 x 78,9 x 173,9 mm (L, l, h) et pèse environ 1,4 kg. Le Portal Go est censé être le Portal portable — ou du moins le Portal le plus réaliste jamais réalisé par Facebook.

Le Portal Go est équipé d’une batterie intégrée, ce qui signifie que vous n’êtes pas attaché à un seul endroit, et d’un adaptateur mural. Ainsi, vous pouvez prendre le Portal Go et l’utiliser dans une autre pièce de votre maison ou l’emballer et l’emporter avec vous en vacances, au travail ou ailleurs. À contrario, le Portal+ n’a que l’adaptateur mural pour la charge.

Les deux appareils sont équipés d’un système de microphones Tetrahedral Array à 4 microphones et du même logiciel. Les deux appareils sont équipés d’une seule caméra de 12 mégapixels avec un champ de vision ultra large. Tous deux sont dotés de la fonction « Smart Camera », qui peut effectuer un panoramique pour vous garder dans le cadre lorsque vous vous déplacez dans un espace pendant un appel vidéo.

L’appareil Portal Go est doté de deux haut-parleurs à large bande et d’un woofer pour les basses. Le Portal+ dispose du même ensemble de haut-parleurs et de deux radiateurs passifs. La taille et la forme du Portal+ sont sensiblement différentes de celles du Portal Go. Le Portal+ a une taille de 312,6 x 98,1 x 250,7 mm, et un poids de 1,9 kg.

Le prix du Portal Go est d’environ 199 dollars, tandis que le Portal+ vous coûtera 349 dollars. La date de sortie des deux appareils Portal est fixée au 19 octobre 2021. Ces appareils seront disponibles sur Facebook et par l’intermédiaire d’Amazon. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur le prix de ces appareils en France.

D’une certaine manière, les écrans connectés tels que le Facebook Portal, le Google Nest Hub et l’Amazon Echo Show sont ce que l’on obtient lorsque l’on mélange les haut-parleurs connectés et les tablettes : des appareils simples conçus pour les commandes vocales et tactiles et mettant l’accent sur les services Web.

Mais, la frontière entre un écran connecté et une tablette a toujours été assez floue, et elle l’est devenue encore plus ces dernières années. Vous avez une tablette Amazon Fire ? Depuis 2018, vous pouvez utiliser le logiciel « Show Mode » d’Amazon pour la transformer en Echo Show. Et maintenant, vous pouvez acheter un écran connecté de Facebook que vous pouvez transporter avec vous et utiliser n’importe où… presque comme s’il s’agissait d’une tablette (bien qu’elle soit trapue et dotée d’un meilleur système de haut-parleurs que la plupart).