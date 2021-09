Le Surface Duo reçoit une mise à jour de sécurité, mais toujours pas Android 11

Jeudi et vendredi de la semaine dernière, Microsoft a publié des mises à jour pour son smartphone à double écran, le Surface Duo. Selon le site d’assistance Surface Duo de Microsoft, comme l’a relayé Windows Central, la mise à jour de jeudi couvrait les mises à jour de sécurité 2021.817.35 (Amérique du Nord) et 2021.817.37 (Europe). La mise à jour de vendredi, la version 2021.817.36, concernait les modèles Surface Duo de l’opérateur américain AT&T.

Comme cette nouvelle mise à jour contient des changements relatifs à la sécurité, la mise à jour est fortement recommandée pour tous les propriétaires d’un Duo. La mise à jour ne contient pas d’autres changements que le patch de sécurité de septembre pour Android 10, selon Microsoft. Google a lancé la mise à jour de sécurité d’Android au début du mois et maintenant Microsoft déploie déjà une mise à jour personnalisée pour les propriétaires de son Surface Duo.

La nouvelle version contient également des améliorations de stabilité qui n’ont pas été précisées. Selon le changelog, le Surface Duo a été mis à jour à la version 2021.817.37. La description du contenu est relativement courte. Il dit seulement : « Corrige les scénarios décrits dans le bulletin de sécurité d’Android — Septembre 2021 ».

Pour télécharger et installer la mise à jour, assurez-vous d’abord que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Ensuite, allez dans Paramètres > Système > Mise à jour du système > Vérifier la mise à jour > Redémarrer maintenant. Pour rappel, le Surface Duo est sorti avec Android 10 installé.

Trois mois avant le lancement de l’appareil en septembre 2020, un rapport indiquait que Microsoft travaillait sur une mise à jour Android 11 pour l’appareil et que le Surface Duo recevrait la mise à jour peu après son lancement. Évidemment, ce n’est pas ce qui s’est passé. Et avec les rumeurs qui s’intensifient autour du Surface Duo 2, nous nous attendons à voir ce modèle sortir avec Android 11 installé, même si Android 12 aura été déployée au moment où le nouveau smartphone pliable sera lancé.

Qu’en est-il sur Surface Duo 2 ?

En parlant du Surface Duo 2, il devrait être dévoilé par Microsoft ce mercredi 22 septembre. La nouvelle version devrait être propulsée par le SoC Snapdragon 888 de 5 nm fabriqué par Samsung Foundry et doté de 8 Go de mémoire vive (RAM). Le Surface Duo était équipé du chipset Snapdragon 855 et de 6 Go de RAM.

Une photo montrant prétendument l’arrière du Surface Duo 2 révèle une configuration à trois caméras par rapport à l’unique capteur photo de 11 mégapixels trouvé sur le modèle original. Espérons que le successeur du modèle original va obtenir une grande augmentation de la capacité de la batterie par rapport à la batterie de 3 577 mAh utilisée sur l’original, une charge plus rapide que les 18 W disponibles actuellement, et une grande réduction de la taille des bords d’écran.

En outre, le Surface Duo 2 pourrait être doté d’une nouvelle charnière plus résistante.

Nous avons entendu des rumeurs laissant entendre que la nouvelle charnière présenterait une « résistance aux chocs ». Certains utilisateurs du Surface Duo ont eu des problèmes avec la charnière de leur appareil, notamment en ressentant un « grincement » lors de l’ouverture et de la fermeture de l’appareil.

Parmi les autres problèmes rencontrés par certains propriétaires du Surface Duo figurent la fissuration du plastique entourant le port USB-C et des problèmes avec l’appareil photo de 11 mégapixels.

Une réduction de prix serait bienvenue

De plus, une réduction de prix serait la bienvenue pour le successeur. Le modèle original était vendu à 1 399 dollars pour le modèle 128 Go et à 1 499 dollars pour la variante 256 Go.

Contrairement aux modèles pliables comme le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, le Surface Duo utilise deux écrans de 5,6 pouces (chacun avec une résolution de 1 350 x 1 800 pixels) et une charnière au milieu. Lorsqu’ils sont entièrement ouverts, les deux écrans se combinent pour produire un écran de 8,1 pouces d’une résolution de 1 800 x 2 700 pixels.