Surface Duo : la fin de support est atteinte, Microsoft laisse mourir son smartphone

Elle est officiellement terminée : la durée de vie de la Surface Duo de première génération. Sans surprise, la phase de support de trois ans pour le premier smartphone pliable de Microsoft, le Surface Duo, se termine sans qu’une nouvelle mise à jour d’Android soit disponible.

Microsoft a fait ses adieux au Surface Duo de première génération sans plus d’attention en direction de la maison de retraite. Le Surface Duo, disponible dans le commerce depuis exactement trois ans, à savoir depuis le 10 septembre 2020, a ainsi atteint sa fin de support officielle, le fait que l’approvisionnement en mises à jour se termine après une période aussi courte n’étant en fait ni surprenant ni rare pour les smartphones.

Récemment, au moins début septembre, le patch de sécurité Android officiel pour août 2023 avait été livré.

Microsoft a tout de même mis à disposition deux mises à jour du système d’exploitation pour la Surface Duo et a entre-temps actualisé l’appareil, après une éternité, avec Android 12 L. Mais en général, il y a eu très peu « d’amour » pour cet appareil hybride entre tablette et smartphone avec ses deux écrans tactiles de 5,8 pouces reliés par une charnière. Ainsi, l’approvisionnement en mises à jour était également inférieur à la moyenne en ce qui concerne les mises à jour de sécurité et Microsoft a parfois mis des mois avant d’apporter des améliorations, du moins en matière de sécurité.

Ce que Microsoft a lancé en fanfare il y a trois ans avec la Surface Neo comme l’avenir de l’informatique mobile et, pour ainsi dire, le meilleur mélange entre tablette et smartphone, est entre-temps devenu un flop embarrassant. Microsoft a entre-temps confié d’autres tâches aux équipes derrière les Surface Duo 1 et 2 et fait tout au plus le minimum depuis de nombreux mois pour entretenir les appareils sur le marché. Pendant ce temps, les stocks restants sont vendus à des prix dérisoires.

Le Surface Duo 2

Les personnes qui ont fait l’acquisition d’une Surface Duo ne recevront désormais plus de mises à jour du système d’exploitation ni de mises à jour de sécurité. Bien sûr, les appareils continueront à fonctionner sous Android, mais le risque de ne pas être protégé contre les nouveaux problèmes de sécurité découverts augmente chaque mois. Pour le Surface Duo 2, le support se poursuit, mais seulement pendant trois ans. Le 21 octobre 2024, cet appareil devrait lui aussi entrer sans bruit dans l’histoire des produits Microsoft qui ont échoué.

Il existe toutefois une petite lueur d’espoir qui va au-delà des rumeurs concernant un prétendu smartphone Microsoft avec écran pliable. En effet, des amateurs du DIY utilisent les appareils pour toutes sortes d’expériences et ont notamment mis à disposition une version non officielle d’Android 13 pour le Surface Duo.