Un nouveau modèle Surface coûtant plus de 3 000 dollars sera lancé demain

Microsoft s’apprête à annoncer une nouvelle gamme d’appareils Surface lors de son événement du 22 septembre, et bien que la société ait décidé de rester hermétique sur tout ce qui sera annoncé lors du salon, nous savons déjà qu’un Surface Duo 2, une nouvelle Surface Pro 8, et une Surface Go 3 sont tous attendus.

Cependant, les annonces pourraient également nous apporter une nouvelle Surface haut de gamme qui coûtera plus de 3 000 dollars dans la configuration haut de gamme.

C’est ce que rapporte Roland Quandt, un informateur, qui affirme que Microsoft prévoit de lancer au moins deux appareils en plus du Surface Go 3, dont l’un coûtera plus de 3 000 dollars.

Aucun autre détail n’a été fourni, mais à en juger par le prix, il y a une chance que Microsoft présente un nouveau PC Surface Studio.

En théorie, les seuls appareils qui pourraient coûter plus de 3 000 dollars dans leurs configurations haut de gamme sont le Surface Book et le Surface Studio, il y a donc une chance que l’un d’eux soit rafraîchi dans le cadre de l’événement du 22 septembre.

At least 2 new Surface devices are incoming on top of the Surface Go3. One is in the usual “high price, but still somehow manageable” bracket, the other can be priced at 3000+ USD depending on spec. — Roland Quandt (@rquandt) September 20, 2021

Nouveau Surface Book ou Studio

Mais bien sûr, rien n’est confirmé jusqu’à présent, donc tous les détails seront divulgués par Microsoft elle-même ce mercredi. Le Surface Studio 2 (le PC tout-en-un actuellement disponible chez Microsoft) commence à 3 499 dollars aux États-Unis et monte jusqu’à 4 799 dollars lorsqu’il est équipé d’un SSD de 2 To. Le prix augmente encore plus si vous ajoutez Microsoft 365 et un plan complet de protection (ainsi qu’une série d’accessoires).

Le Surface Book, quant à lui, commence à 1 599 dollars sur le marché national de Microsoft pour le modèle de 13,5 pouces, tandis que le modèle supérieur avec un écran de 15 pouces, un processeur Intel Core i7 et 2 To de stockage SSD coûte 3 399 dollars (le prix est actuellement réduit de 300 dollars dans le Microsoft Store, de sorte que l’appareil peut être acheté pour 3 099 dollars pendant une période limitée).