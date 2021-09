Nintendo Switch : allusion à une nouvelle manette rétro et à des jeux N64

Il semble que Nintendo a quelque chose dans ses cartons. La société a déposé une demande auprès de la FCC pour un mystérieux nouvel appareil, mais malheureusement, il n’y a que quelques petits détails que nous pouvons glaner du dépôt en raison d’une demande de Nintendo pour la vie privée. Pourtant, les détails qui sont évidents à partir de ce dépôt sont plus que suffisants pour piquer notre intérêt.

Le dossier a été découvert par Video Games Chronicle, mais la plupart des détails de ce dossier ont été retenus en raison d’une demande de confidentialité de Nintendo. La société a demandé à la FCC de ne pas divulguer le contenu de ce dossier pendant 180 jours, ce qui laisse penser que Nintendo pourrait être prêt à l’annoncer dans les 6 prochains mois.

Quoi qu’il en soit, bien que ce dépôt de la FCC ne comprenne pas de schéma nous montrant la forme de l’appareil, il nous indique qu’il s’agit d’une manette de jeu. Elle porte le numéro de modèle HAC-043, VGC soulignant que la Switch et tous ses périphériques ont des numéros de modèle qui commencent par « HAC ». Nous apprenons également que la manette peut être chargée par l’adaptateur secteur de la Switch — numéro de modèle HAC-002 — ce qui signifie qu’elle dispose d’un port USB-C.

Au-delà de cela, il ne s’agit que d’une spéculation. Une chose à noter est que les contrôleurs SNES que Nintendo a lancés pour la Switch ont un numéro de modèle HAC-042, ce qui peut suggérer que ce contrôleur pourrait être quelque chose d’analogue. Nintendo pourrait être en train de préparer une nouvelle manette pour accompagner l’ajout de nouveaux jeux rétro sur Switch Online.

Autrement dit, il pourrait s’agir d’une manette de style N64 à jumeler avec l’arrivée des jeux N64 sur le Switch Online.

Parfait pour Switch Online

Cela serait logique, car Nintendo a déjà sorti des manettes NES et SNES pour la Switch lorsque des jeux de ces consoles ont été ajoutés à son service Online. La nécessité de garder les détails de la manette privés permettra de s’assurer que la surprise ne sera pas gâchée, car la manette N64 a un design distinct à trois branches que tout joueur reconnaîtrait instantanément.

Depuis un certain temps déjà, on se demande si Nintendo va ajouter des jeux rétro d’autres époques à son service Switch Online. Tout récemment, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Nintendo ajouterait des jeux Game Boy et Game Boy Color à la bibliothèque Switch Online à l’avenir, alors peut-être que cette nouvelle manette est liée à cela ? Nous devrons simplement attendre et voir parce que, malheureusement, le dépôt de la FCC ne nous dit pas grand-chose pour le moment à cause de la demande de confidentialité de Nintendo.