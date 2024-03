Le Google Pixel 8a bientôt parmi nous : Approbation FCC en poche

Les passionnés du Google Pixel, préparez-vous : il est presque temps de sortir vos portefeuilles. Les rumeurs et les fuites concernant le Google Pixel 8a circulent en ligne depuis des mois, et le smartphone vient de franchir une étape importante vers sa sortie officielle.

Le 18 mars, Google a soumis quatre nouveaux modèles de smartphones à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. L’approbation de la FCC est une étape nécessaire avant qu’une entreprise de téléphonie mobile puisse vendre un smartphone aux États-Unis. C’est généralement l’une des dernières grandes révélations avant la présentation officielle d’un téléphone. Dans ce cas, les quatre numéros de modèle soumis par Google incluent G8HHN, G6GPR, G576D et GKV4X.

Bien que le Google Pixel 8a ne soit pas spécifiquement mentionné dans ces listings de la FCC, leur timing garantit presque que nous sommes en présence du Pixel 8a. Pour contexte, le Google Pixel 7a avait été examiné par la FCC fin février de l’année dernière avant d’être lancé début mai. De plus, une boîte de vente du Pixel 8a qui a fuité en janvier montrait le même numéro de modèle G6GPR, confirmant presque qu’il s’agit bien du Pixel 8a.

Ne vous attardez pas trop sur les quatre numéros de modèle distincts. Cela ne signifie pas que Google prévoit de lancer quatre variantes distinctes du Pixel 8a. Il s’agit probablement de versions légèrement modifiées du téléphone pour s’adapter aux différents marchés où il sera vendu. Par exemple, l’un des numéros de modèle comprend la 5G mmWave tandis qu’un autre non.

Les documents de la FCC précisent que les quatre numéros de modèle sont des « variantes » les uns des autres, et ils sont tous listés comme un « téléphone ».

Une annonce à la Google I/O 2024 ?

Le dossier de la FCC ne contient aucune photo, mais des fuites nous indiquent que le smartphone sera plus grand, plus étroit et plus fin que le 7a et qu’il aura des coins incurvés bien visibles. Cette année, Google pourrait également introduire un modèle de 256 Go et l’appareil sera disponible en quatre coloris.

En dehors de la puce Tensor G3, Google ne semble pas avoir prévu de mises à niveau significatives pour le smartphone, mais il aura probablement beaucoup des mêmes fonctionnalités d’IA que le duo Pixel 8.

Alors, que signifie tout cela pour la date de sortie du Pixel 8a ? Un passage par la FCC comme celui-ci est toujours un indicateur fort que nous ne sommes pas loin. Il est largement admis que Google annoncera et lancera le Pixel 8a lors du Google I/O, qui se tiendra le 14 mai. Il est possible que nous voyions une annonce avant cette date, mais l’I/O semble être le pari le plus sûr.