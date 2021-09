WhatsApp travaille sur un outil permettant de convertir les images en autocollants

Pour l’instant, selon la publication, la fonctionnalité ne fonctionne pas sur Android et iOS. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle soit disponible dès que possible, car WhatsApp a tendance à garder l’expérience identique sur tous ses appareils.

WhatsApp a travaillé dur ces dernières semaines. La société a testé un grand nombre de fonctionnalités, telles que les sauvegardes chiffrées de bout en bout , la création de transcriptions textuelles des messages vocaux et les paramètres de confidentialité personnalisés. Et maintenant, selon un nouveau rapport de WABetaInfo , WhatsApp teste une autre fonctionnalité qui vous permettra de convertir directement des images en autocollants .