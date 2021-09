Voici à quoi ressemble la boîte de l’iPhone 13 sans emballage plastique

Selon Apple, l’élimination des emballages plastiques extérieurs fait partie de son objectif de supprimer entièrement le plastique de tous les emballages d’ici 2025. Avec le lancement de la série d’iPhone 13, Apple affirme avoir utilisé 100 % d’éléments de terres rares recyclés dans les aimants et de l’étain recyclé dans les soudures de la carte logique principale et de l’unité de gestion de la batterie.

you might also like