OPPO réduit son personnel suite à la fusion avec OnePlus, affectant l’équipe ColorOS

Dans l’ensemble, la marque a embauché trop de personnes en peu de temps et doit se retirer un peu. Seul le temps nous dira si ces licenciements ont un impact sur le nombre de futurs produits wearables, ainsi que sur la qualité des logiciels, de OPPO et OnePlus.

On peut dire la même chose de ses efforts dans le segment des wearables, où malgré la sortie de quelques générations de smartwatches, elle n’a pas réussi à avoir un impact comme Xiaomi, Samsung et Apple.

L’expansion rapide de OPPO sur certains marchés comme l’Inde et l’Europe, ainsi que sa concentration sur le segment premium et la concurrence d’Apple et de Xiaomi, ont également joué un rôle dans la décision de réduire le personnel.

Cette décision n’a pas eu d’impact sur les équipes de OPPO chargées de la recherche et du développement des smartphones ou sur les postes de vente à l’étranger. Cependant, elle a affecté l’équipe derrière ColorOS, l’interface utilisateur personnalisée de OPPO pour Android. Des personnes au fait de la question affirment qu’une division de l’Internet des objets responsable du développement de smartwatches et d’écouteurs sans fil, entre autres, a également vu ses effectifs réduits.

Trois mois après l’annonce de la fusion de OnePlus et de OPPO dans le contexte de la pandémie actuelle de COVIDp-19, cette dernière réduit ses effectifs, car ses efforts d’expansion sur des marchés comme l’Europe et l’Inde ne se sont pas déroulés comme prévu.