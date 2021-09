La série Pixel 6 de Google disposera de quatre nouveaux étuis en tissu

Fait intéressant, la description mentionne également que les deux appareils prendront en charge les fonctionnalités Active Edge et Battery Share . Le Pixel 5 ne disposait pas du Active Edge. Cependant, il prenait en charge Battery Share — la technologie de recharge inversée de Google, alors que la série Pixel 4 ne disposait que de la fonctionnalité Active Edge. Il semble que la fonctionnalité préférée de tous — y compris la mienne — sera finalement de retour sur le duo de smartphones Pixel 6. Veuillez prendre ces informations avec des pincettes, car ces listings peuvent parfois être inexacts et fournir de fausses informations, et le texte pourrait simplement être un espace réservé pour le moment.

Le site Web de VoiceComm relayé par @rquandt, qui est un distributeur d’accessoires mobiles nord-américain, confirme que Google proposera de nouveaux étuis en tissu pour le duo de smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il y aura un certain nombre de couleurs disponibles pour chaque appareil, comme indiqué ci-dessous :