La keynote d’octobre d’Apple pourrait dévoiler le MacBook Pro 14, le Mac mini M1X, et les AirPods 3

L’événement d’octobre d’Apple fait déjà l’objet de spéculations quant à la sortie de plusieurs appareils qui ont fait l’objet de fuites plus tôt dans l’année, et cela inclut deux sorties dans la gamme Mac et un accessoire audio, qui est très attendu cette année. C’était seulement un jour après la présentation de l’événement d’automne de septembre, dont beaucoup de fans ont apprécié les annonces.

Enfin, Apple a abordé la longue absence de l’iPad mini, qui a été sauté pendant près de deux ans depuis sa dernière sortie en 2019. En outre, l’événement d’automne de septembre a apporté beaucoup de sorties passionnantes pour Apple, mais surtout centrées sur la gamme des nouveaux smartphones, avec en tête d’affiche le stockage de 1 To et l’écran 120 Hz de l’iPhone 13 Pro.

La médiatisation et les sensations de ce que l’événement d’automne de septembre, alias « California Streaming », a apporté au public sont toujours là, mais les spéculateurs ont d’ores et déjà tourné la page, et regardent l’avenir pour le prochain événement d’Apple. Et bien qu’il soit encore tôt, il y a une possibilité qu’il y ait un autre événement s’il soit calqué sur les sorties de 2020 avec trois événements à l’automne.

Maintenant, les rumeurs vont de bon train pour un autre événement d’Apple qui se tiendrait au mois d’octobre, toujours sous la saison automnale. Le récent événement de septembre a apporté beaucoup d’appareils pour le grand public, mais il semble que ce ne soit pas encore suffisant pour présenter à tout ce qu’a fait Apple depuis le début de l’année.

Les gens ont été déçus que les AirPods 3 n’aient pas été révélés en septembre, car les rumeurs prétendaient qu’ils viendraient aux côtés de l’iPhone. Cependant, là encore, alors que les rumeurs allaient bon train pour la sortie de l’iPhone 13 en septembre prochain, celle-ci n’a pas été confirmée ou garantie par Apple pour l’événement de mardi.

MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Mac Mini M1X

Le prochain gros morceau pour la sortie d’octobre serait de nouveaux ordinateurs portables, avec les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Bien sûr, ces appareils seraient équipés de la puce Apple Silicon, mais d’une nouvelle génération, potentiellement la puce « Apple M2 » ou « Apple MX1 ». Il s’agira d’une puce gravée en 5 nm de seconde génération fabriquée par Apple, qui serait plus petite, plus puissante et plus économe en énergie.

L’événement Mac de l’année dernière s’est tenu en novembre dernier, donc la spéculation place Apple un mois en avance pour cette année.

De plus, Apple apporterait également son compagnon de l’année dernière, le Mac mini, qui disposerait d’une puce améliorée appelée « M1X ». Il s’agit de la version améliorée de la puce M1, conçue pour être plus rapide et meilleure que la première génération.

AirPods 3

Une autre sortie attendue et anticipée pour le prochain événement Apple serait encore les AirPods 3, dont la dernière sortie remonte également à presque deux ans. Techniquement, cela ferait trois ans puisqu’il s’agit du prédécesseur des AirPods 2. Cependant, si l’on suit l’homonyme des AirPods, cela ne ferait que deux ans que les AirPods Pro sont sortis en 2019 aux côtés de l’iPhone 11.

D’autres sorties Apple sont également à venir, et les spéculateurs ne sont pas à court de suggestions ou de fuites d’initiés pour toutes les technologies à venir pour le géant de Cupertino.