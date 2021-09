L’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 7 désormais livrées avec un câble de charge USB-C

L’une des quelques nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch Series 7 est la prise en charge de la charge rapide, qui se traduit par un temps de charge 33 % plus rapide par rapport à l’Apple Watch Series 6. Cependant, Apple indique que la charge rapide nécessite un nouveau câble USB-C (qui est maintenant fourni dans la boîte), mais les propriétaires du MagSafe Duo pourraient ne pas être en mesure de profiter de cette fonctionnalité.

Ainsi, la nouvelle Apple Watch Series 7 d’Apple ne sera plus livrée avec le traditionnel câble USB-A, mais optera plutôt pour un cordon mis à jour utilisant l’USB-C. C’est quelque chose qui a du sens pour Apple, surtout parce que la société a fait la transition vers l’USB-C au cours des dernières années, bien que d’un autre côté, ce n’est pas la migration que beaucoup de gens attendaient.

En d’autres termes, non, Apple n’adopte pas l’USB-C en apportant ce port aux iPhone 13, mais seulement en l’utilisant pour l’autre extrémité des câbles de charge.

Il s’avère donc que l’Apple Watch Series 7 et l’Apple Watch Series SE seront désormais livrées avec un tel câble USB-C, bien que la charge plus rapide ne soit pas disponible sur cette dernière malgré l’utilisation du même cordon. L’Apple Watch Series 3 conservera le câble USB-A ordinaire.

Néanmoins, les futurs propriétaires d’Apple Watch Series 7 doivent garder à l’esprit que la recharge rapide peut ne pas fonctionner avec le MagSafe Duo. Apple souligne que le nouveau câble de charge rapide magnétique vers USB‑C de l’Apple Watch est nécessaire pour la recharge rapide, mais ne mentionne pas la compatibilité du chargeur MagSafe Duo.

Comme indiqué précédemment, l’un des points forts de la nouvelle Apple Watch Series 7 est l’amélioration du temps de charge, Apple affirmant que l’appareil se charge 33 % plus vite que le modèle qu’il remplace. Selon Apple, la nouvelle Apple Watch Series 7 peut passer de 0 à 80 % de charge en 45 minutes environ lorsqu’elle utilise le nouveau câble USB-C de charge rapide. La société souligne également sur son site Web que 8 minutes de charge permettent de surveiller le sommeil pendant 8 heures, ce qui est une grande amélioration puisque la batterie de l’Apple Watch ne dure toujours pas plus d’une journée complète.

L’Apple Watch Series 7 offre une autonomie de 18 heures en une seule charge et une charge 33 % plus rapide par rapport à l’Apple Watch Series 6, grâce à une nouvelle architecture de chargement et au câble USB-C Magnetic Fast Charger. Grâce aux améliorations apportées à l’écran, les utilisateurs bénéficient de la même autonomie de 18 heures toute la journée, complétée désormais par une charge 33 % plus rapide