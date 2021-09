Le Google Pixel 6 Pro pourrait avoir une fréquence de rafraîchissement variable grâce à Samsung

Malgré le fait que le smartphone n’a pas encore de date de sortie appropriée, nous avons certainement appris beaucoup de choses sur les futurs flagships de Google jusqu’à présent. En effet, les futurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google suscitent des tonnes d’attention. En effet, son nouveau design révolutionnaire se démarque des dalles carrées que l’on peut voir ici et là, mais ce n’est pas la seule chose qui rend ces appareils uniques.

Google a déjà révélé le design et plusieurs autres détails sur les futurs appareils, mais elle n’a pas révélé tout ce qui est à venir. Ainsi, il est toujours excitant de recevoir des rumeurs suggérant ce que nous pourrions obtenir ou non avec ces appareils.

Les dernières informations provenant d’une source bien connue, le PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, suggèrent que le Google Pixel 6 Pro haut de gamme disposerait d’un écran LTPO, ce qui signifie également que nous pourrions obtenir des taux de rafraîchissement variables.

De précédentes informations suggèrent que les nouveaux appareils phares de Google pourraient arriver au cours de la dernière semaine d’octobre, ce qui signifie que les fuites et les rumeurs commenceront à devenir encore plus intéressantes à mesure que nous nous rapprocherons de l’éventuelle date du lancement. Cependant, nous connaissons plusieurs détails sur le prochain appareil.

A little late but we confirmed that the Google Pixel 6 Pro is LTPO… Also confirmed that there will be a Galaxy Tab S8 Ultra with a 14.6″ OLED. —Ross Young (@DSCCRoss) September 15, 2021

Selon Ross Young, le Pixel 6 Pro sera doté d’un écran LTPO et pas n’importe lequel, mais le panneau d’affichage OLED E5, qui a fait ses débuts avec la série iQOO 8 en Chine plus tôt cette année. Cet écran a réussi à obtenir un A+ au test de DisplayMate, ce qui a également conduit cet appareil à recevoir le prix DisplayMate Best Smartphone Display, ce qui signifie que le nouvel écran du Pixel 6 Pro sera étonnant.

Des smartphones très attendus

Google a elle-même révélé le design des variantes standard et Pro du Pixel 6, mais certains détails doivent encore être confirmés officiellement. Les rumeurs suggèrent que le Pixel 6 Pro offrira une résolution native de 3 120 x 1 440 pixels et des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il pourrait également être doté d’un étonnant capteur photo avec une caméra primaire de 50 mégapixels qui fonctionnerait avec un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels pour nous offrir des clichés incroyables. Parmi les autres caractéristiques, citons la recharge sans fil de 23 W et une configuration alambiqué pour le processeur.

Nous avons appris que la puce sera dotée d’un processeur octa-core avec une configuration 2 x 2 x 4 cœurs, composée de 2 cœurs à 2,80 GHz, 2 cœurs à 2,25 GHz et 4 cœurs à 1,80 GHz.

Rendez-vous le 19 octobre pour tout connaître des smartphones ?