La Apple Watch SE 2 pourrait être une mise à jour plus convaincante que la Watch Series 8

Mark Gurman, de Bloomberg, est de retour avec une nouvelle édition de sa newsletter Power On et il a fourni beaucoup d’informations sur les produits Apple qui devraient arriver entre l’automne 2022 et le premier semestre 2023. L’initié précise qu’il faut s’attendre à quatre nouveaux modèles d’iPhone 14, trois variantes de l’Apple Watch, des Mac avec des processeurs M2 et M3, des iPad, des AirPods Pro remaniés, un HomePod, une Apple TV mise à jour et le casque dont on parle depuis longtemps.

L’Apple Watch Series 7 de l’année dernière est alimentée par la puce S7, qui n’est pas très différente de la puce S6 de la précédente génération. Gurman a laissé entendre que la puce S8 qui alimentera la Watch Series 8 pourrait ne pas être plus rapide que la S7, car elle aura les mêmes spécifications que l’ancienne puce. L’année prochaine, nous pouvons nous attendre à une puce entièrement nouvelle.

Gurman réaffirme également que la gamme de smartwatches d’Apple pour 2022 comprendra trois modèles : la Watch Series 8, un nouveau modèle abordable SE et un modèle robuste destiné aux athlètes.

La prochaine Watch SE aura apparemment la même taille d’écran que le modèle 2020, ce qui signifie que son écran fera 1,78 pouce. La rumeur veut que la Watch SE 2 soit équipée de la nouvelle puce S8, ce qui devrait la rendre considérablement plus rapide que le modèle sortant, qui repose sur la puce S5.

Adieu la Watch Series 3

L’Apple Watch Series 3 n’est pas éligible à la dernière version du système d’exploitation de la smartwatch d’Apple, watchOS 9, qui a été annoncée lors de la Worldwide Developers Conference au début du mois, il semble donc que l’abandon de ce modèle soit une évidence.

Gurman pense que le modèle SE actuel pourrait être relégué au niveau de prix de la Watch Series 3. À titre de référence, la Series 3 commence à 219 euros et la Watch SE est vendue au détail à 299 euros.

watchOS 9 apporte avec lui un suivi amélioré des séances d’entraînement. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons les entraînements multisports qui permettent aux montres de passer automatiquement du suivi de la course à pied, du vélo et de la natation à celui des zones d’entraînement, du suivi de l’altitude et de nouvelles mesures de la course. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Apple semble préparer le terrain pour la montre robuste. Cela pourrait en faire un choix de smartwatch populaire parmi les personnes qui utilisent des montres dans des environnements extrêmes.

Un modèle Explorer Edition très attendu

Selon les rapports, la montre robuste, qui serait lancée comme la Explorer Edition, aura les mêmes fonctionnalités que le modèle standard, mais offrira une résistance aux chocs et une protection supplémentaires. Elle pourrait présenter un extérieur caoutchouté qui la rendrait plus résistante que les montres dotées d’un boîtier en aluminium, en titane ou en acier inoxydable.

Selon les rumeurs, la Watch Series 8 sera dotée d’un capteur de température corporelle et pourrait également disposer d’un nouveau mode de basse consommation qui lui permettra d’exécuter certaines applications et fonctionnalités sans utiliser autant de batterie. Le nouveau modèle pourrait également afficher un design actualisé avec un écran plat et des bords carrés.

Si Apple suit la cadence de l’année dernière, la Watch Series 8 sera annoncée en septembre, en même temps que la gamme iPhone 14.