Les Galaxy S22 et S22+ utiliseront le capteur photo GN5 ISOCELL de 50 mégapixels de Samsung

Les fans d’Apple ont eu droit à leur événement annuel il y a quelques jours, et le monde de la technologie déborde désormais d’informations sur l’iPhone 13. Mais n’oublions pas Samsung, car la prochaine gamme de produits phares de la société coréenne est dans trois mois environ.

La série Galaxy S22 pourrait être dévoilée dès janvier prochain, et nous avons déjà quelques informations sur certaines de ses spécifications. Un récent tweet de @UniverseIce révèle que les Galaxy S22 et S22+ pourraient ne pas utiliser les meilleurs capteurs Samsung ISOCELL de 50 mégapixels pour la caméra principale.

S22、S22+ Camera : GN5 — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

Selon l’informateur, Samsung s’appuiera sur le capteur ISOCELL GN5 pour les deux smartphones phares, comme l’indique le tweet. Le capteur ISOCELL GN5 a été officiellement dévoilé au début du mois, aux côtés du nouveau capteur HP1 de 200 mégapixels qui alimentera probablement le Galaxy S22 Ultra.

Le GN5 est un capteur 1/1,57 » avec une résolution effective de 8 160 x 6 144 pixels (50M), et une taille de pixel de 1,0μm. Il est doté d’un autofocus à détection de phase à double pixel et peut enregistrer des vidéos à 8K à 30 fps, 4K à 120 fps et 1080 p à 240 fps.

Samsung affirme que le nouveau capteur est capable de réaliser des prises de vue équilibrées, des images claires et nettes en basse lumière et un autofocus ultra-rapide, mais ce n’est pas le meilleur capteur ISOCELL de 50 mégapixels que la société a dans ses cartons.

Pas le meilleur capteur de Samsung

Les GN1 et GN2 sont tous deux supérieurs en termes de spécifications. Le modèle GN2 est doté d’un énorme capteur 1/1,12 » avec de gros pixels de 1,4 micron et fonctionne par défaut en mode 12,5 mégapixels, ce qui donne des pixels de 2,8 microns. La technologie Dual-PD Pro est également présente, ainsi que les fonctions Staggered-HDR et Smart ISO Pro pour une gamme dynamique améliorée, et le mode ralenti en 4K à 120 fps.

Le GN1, quant à lui, utilise l’ancien système de mise au point Dual-PD, mais il est toujours plus grand que le GN5 en termes de taille. Il s’agit d’un capteur 1/1,31 » avec une résolution effective de 50 mégapixels et une taille de pixel de 1,2μm. Les GN1 et GN2 devraient offrir de meilleures photos en basse lumière que le GN5 que Samsung prévoit d’intégrer aux Galaxy S22 et S22+.

Une déception

Il est difficile de justifier l’utilisation de ce petit capteur de 50 mégapixels dans les nouveaux modèles Galaxy S22 et S22+, si la fuite s’avère être vraie. La seule chose à laquelle on peut penser c’est la réduction des coûts — si Samsung veut maintenir le coût de ses nouveaux smartphones phares relativement bas, le module de caméra est un bon point de départ.

D’autre part, les algorithmes logiciels de traitement d’image s’améliorent de jour en jour. Les performances du capteur GN5 ISOCELL pourraient être tout juste suffisantes pour faire le travail sur ces nouveaux smartphones phares.

L’autre point est que Samsung doit séparer le Galaxy S22 Ultra d’une manière ou d’une autre des offres phares de niveau inférieur et si la société incrustait le monstrueux capteur HP1 de 200 mégapixels sur toute la gamme Galaxy S22, les gens n’auraient aucune raison d’acheter le modèle Ultra bien plus onéreux.