Le premier modèle d’Apple Watch robuste sera disponible en 2022, aux côtés de l’Apple Watch Series 8

L’année 2022 pourrait être une année chargée pour Apple, et pas seulement à cause de la gamme d’iPhone 14 avec toutes ses rumeurs de changements. L’analyste le plus fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, est de retour avec un nouveau rapport, dans lequel il prédit qu’Apple lancera trois nouveaux modèles de montres en 2022, ce qui constitue sa liste d’Apple Watch la plus complète à ce jour.

Il s’agit tout d’abord d’une nouvelle Apple Watch Series 8, qui, comme nous l’avons entendu précédemment, introduira un capteur de température corporelle, puis d’un nouveau modèle Apple Watch SE, et enfin d’un tout nouveau modèle d’Apple Watch robuste qui pourrait bien être le lancement le plus excitant depuis le début de la série.

Apple Watch Series 8

Pour l’Apple Watch Series 8, Kuo ne fait que confirmer l’évidence : un nouveau modèle sera lancé en 2022, comme chaque année depuis quelques années. Malheureusement, à part la confirmation de son existence, Kuo ne fournit aucun autre détail. À la veille du lancement de l’actuel modèle Series 7, l’analyste avait prédit qu’un nouveau modèle à bords plats comme les iPhone allait être lancé, mais cela ne s’est jamais produit et, en réalité, la Series 7 était un peu plus incurvée que les précédents modèles. Ce dernier rapport ne permet donc pas de savoir si ce modèle plat pourrait se matérialiser en 2022, ou jamais.

La seule rumeur sur laquelle la plupart des analystes semblent s’accorder est que Apple introduira un nouveau capteur de température corporelle sur la Series 8, ce qui permettra de recueillir de nouvelles données sur la santé et la forme physique.

Actuellement, le Fitbit Sense est un populaire appareil qui possède un capteur dédié qui mesure la température de votre peau chaque nuit. Il présente ensuite un historique des variations de votre température cutanée pendant le sommeil sous forme de graphique dans l’application Fitbit. Fitbit propose également une lecture minute par minute de votre température cutanée tout au long de la nuit si vous souscrivez à un abonnement Fitbit Premium.

Une variante robuste

Kuo confirme également que la version robuste de l’Apple Watch, dont on parle, arrivera en 2022. Cette version devrait présenter un tout nouveau look avec une résistance aux chocs et un design protecteur, peut-être analogue à une G-Shock de Casio.

Un rapport antérieur de Bloomberg, une autre source digne de confiance, a suggéré que le modèle robuste à venir pourrait s’appeler Apple Watch Explorer Edition et être commercialisé auprès des athlètes extrêmes, notamment les randonneurs et les alpinistes.

Apple Watch SE (2022)

Enfin, la Apple Watch SE à prix abordable sera également rafraîchie en 2022, selon ce rapport.

Il n’y a pas d’autres détails à part cela, mais jusqu’à présent, Apple a délibérément gardé une caractéristique clé à l’écart de ses montres abordables : le mode Always on Display. On peut penser qu’il en sera de même avec la Watch SE (2022), qui deviendra plus rapide et disposera probablement de quelques fonctions supplémentaires de suivi de la santé et de la condition physique, mais sans l’option Always on Display tant convoitée qu’Apple réserve aux modèles plus chers.