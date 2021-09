Votre compte Microsoft n’a plus besoin de mot de passe

Qu’il s’agisse de Windows Hello ou de la prise en charge des clés biométriques, Microsoft a toujours été en quête d’un avenir sans mot de passe. Maintenant, vous allez enfin pouvoir vous libérer définitivement de l’un de vos mots de passe.

La possibilité de supprimer le mot de passe de votre compte Microsoft en faveur de méthodes d’authentification plus récentes et souvent plus sûres vient d’être annoncée. Microsoft encourage désormais l’utilisation de Windows Hello, d’une clé de sécurité ou d’un code de vérification envoyé à votre smartphone pour toute connexion impliquant l’utilisation de comptes Microsoft. Cela inclut des applications et des services comme Outlook, OneDrive, Family Safety, etc.

Cette nouvelle option arrive quelques mois seulement après que Microsoft a commencé à déployer l’authentification sans mot de passe pour les utilisateurs commerciaux en mars afin d’aider les gens à s’adapter aux réalités du travail à distance.

Pour commencer à supprimer le mot de passe de votre compte Microsoft, vous devez vous assurer que l’application Microsoft Authenticator est installée et liée à votre compte Microsoft personnel. Vous pouvez ensuite vous rendre sur la page de sécurité du compte Microsoft, puis sélectionner Sécurité supplémentaire > Compte sans mot de passe > Activer.

Pour terminer, suivez les instructions à l’écran et approuvez la notification de votre application Authenticator. Désormais, chaque fois que vous vous connecterez à un service Microsft, vous serez invité à l’approuver depuis Authenticator, au lieu de saisir votre mot de passe.

Une problématique récurrente pour tous les utilisateurs

Microsoft a à cœur de résoudre le problème des mots de passe. Une récente enquête YouGov commandée par la société a révélé que 30 % des personnes ont cessé d’utiliser un compte ou un service plutôt que de devoir réinitialiser leur mot de passe. Cette même enquête a montré que l’incapacité à se souvenir d’un mot de passe est le problème numéro un de près d’un tiers des personnes interrogées.

Microsoft estime également que les mots de passe peuvent faire de vous une cible facile pour le piratage et vous faire perdre du temps. Il affirme également qu’ils ne sont pas conviviaux et qu’ils peuvent occuper trop d’espace dans le cerveau.

Enfin, il ajoute qu’il y a 579 attaques totales de mots de passe chaque seconde, soit jusqu’à 18 milliards par an.

Un avenir sans mot de passe

« On attend de nous que nous créions des mots de passe complexes et uniques, que nous nous en souvenions et que nous les changions fréquemment, mais personne n’aime faire cela. Depuis quelques années, nous disons que l’avenir est sans mot de passe, et aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer la prochaine étape de cette vision », a déclaré Vasu Jakkal, vice-président de Microsoft Security, Compliance, Identity, and Management.

Microsoft organise également un événement intitulé « Your Passwordless Future Starts Now » le 13 octobre. Cet événement permettra d’en savoir plus sur la manière dont les organisations et les particuliers peuvent abandonner les mots de passe au profit de méthodes plus sûres.

Aujourd’hui est une étape importante pour les ambitions sans mot de passe de Microsoft, après que la société ait activé les clés de sécurité en 2018 et rendu Windows 10 sans mot de passe en 2019. « Nous avons déployé cela chez Microsoft et près de 100 % de Microsoft est maintenant sans mot de passe », déclare Jakkal. Plus de 200 millions de personnes utilisent déjà des options sans mot de passe, et Jakkal est optimiste quant à l’adoption par les consommateurs.