Xiaomi revient aux tablettes Android avec la Pad 5 de 11 pouces

Hier, c’était peut-être la journée d’Apple, mais Xiaomi ose revendiquer sa propre journée. Non contente d’annoncer la série Xiaomi 11T et l’abordable Xiaomi 11 Lite 5G NE, l’entreprise montre son audace, et annonce de nouveaux produits dans tous les domaines.

Profitant de la récente flambée des ventes de tablettes, Xiaomi dévoile la Xiaomi Pad 5 comme son must-have pour le travail au bureau et à la maison. Elle propose également de nouveaux appareils conçus pour améliorer votre vie à la maison et vous garder en sécurité même lorsque vous devez acheter des choses à l’extérieur.

« Dans un contexte de “retour à la normale” avec notamment le retour des étudiants sur les bancs de l’école, le Xiaomi Pad 5 vient répondre à ces nouveaux besoins de passer du travail au divertissement et à tout le reste en un instant. Il s’agit d’un appareil tout-en-un qui permettent de travailler, et qui dispose d’une valeur ajoutée tant sur la forme que dans ses fonctionnalités, et ce, quel que soit l’endroit où l’on se trouve : en classe, à la maison ou au bureau », déclare TJ Walton, responsable du marketing produit chez Xiaomi international.

Avec un écran de 11 pouces d’une résolution de 2 560 × 1 600 pixels, la Xiaomi Pad 5 est présentée comme le compagnon idéal pour le travail et les loisirs. Le stylet Xiaomi Smart Pen, disponible en option, permet de signer rapidement des documents tout en favorisant la créativité des utilisateurs. Cependant, le processeur Snapdragon 860 pourrait sembler à certains un choix étrange pour un appareil haut de gamme de 2021, mais le prix de départ de 349 euros pour un modèle à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage parle de lui-même.

Mi Smart Projector 2, Mesh System AC3000 et Mi Band 6

Cependant, si vous voulez un écran encore plus grand pour profiter de vos vidéos et de vos jeux, vous pourriez vouloir ne pas avoir d’écran du tout. Le Mi Smart Projector 2 de seconde génération projette un écran d’une résolution de 1 920 × 1 080 pixels sur votre mur avec un écran de taille équivalente à 120 pouces à une distance de 3,2 m. S’appuyant sur Android TV et doté de haut-parleurs Dolby Audio intégrés, le Mi Smart Projector 2 de Xiaomi, d’une valeur de 599 euros, promet des heures de divertissement tout en fonctionnant comme un hub pour votre maison connectée.

Bien sûr, tous ces produits auront besoin d’une connexion Internet, et plus nous avons d’appareils à la maison, plus la configuration du réseau devient compliquée. Répondant aux besoins croissants des foyers modernes, le nouveau Xiaomi Mesh System AC3000 couvre jusqu’à 371,6 m2 avec un réseau Wi-Fi 6 bi-bande fiable qui peut s’adapter intelligemment aux besoins des appareils qui y sont connectés. Le prix d’un pack de deux systèmes est de 149 euros.

Enfin, si le Xiaomi Mi Band 6 existe depuis le mois de mars et se vend environ 30 euros, ce qui est nouveau, c’est le partenariat de Xiaomi avec MasterCard pour permettre une fonctionnalité opportune. Grâce à la radio NFC intégrée au bracelet connecté, le Mi Band 6 prend désormais en charge les paiements sans contact, plus sûrs et sécurisés, même si la disponibilité de la fonctionnalité variera encore selon le marché.