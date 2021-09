L’encoche plus petite de l’iPhone 13 n’affichera pas le pourcentage de batterie

La série d’iPhone 13 d’Apple présente une encoche 20 % plus petite que celle de la gamme 2020, mais ce changement ne semble servir qu’à des fins esthétiques et ne semble pas apporter d’avantage fonctionnel. Exemple concret : selon le simulateur Xcode, le modèle le plus haut de gamme, l’iPhone 13 Pro Max, n’affiche pas le pourcentage de la batterie malgré le plus grand espace. Et, c’est une vraie déception.

Il y a de fortes chances que vous allez devoir glisser vers le bas sur le côté droit de l’écran pour voir le pourcentage de la batterie. On soupçonnait déjà qu’Apple n’allait pas utiliser l’espace supplémentaire pour afficher de nouveaux indicateurs dans la barre d’état.

Le simulateur Xcode pour l’iPhone 13 Pro Max semble confirmer que même si le pourcentage de la batterie n’est toujours pas affiché, Apple a pu déplacer les barres de signal et de Wi-Fi vers la gauche, comme le note MacRumors.

Ainsi, même si les nouveaux iPhone ont tous une encoche plus petite qui devrait permettre à iOS d’Apple d’afficher un pourcentage de batterie à tout moment, Apple ne semble pas nous donner ce que nous voulons. L’iPhone 13 Pro Max pourrait être le meilleur iPhone jamais fabriqué — mais il lui manque toujours une fonctionnalité que beaucoup aimeraient voir.

Cependant, il pourrait s’agir du paramètre par défaut et les utilisateurs pourraient être en mesure de le modifier. Les anciens iPhone sans encoche permettent aux utilisateurs d’afficher le pourcentage de la batterie, mais le choix leur appartient. L’encoche est si grande sur les appareils existants qu’il est facile de voir pourquoi ce n’est pas une option. Mais avec la réduction de l’encoche, beaucoup ont espéré — et peut-être supposé — qu’Apple ramènerait cette fonctionnalité.

According to the Xcode Simulator, even though there’s enough space on iPhone 13 Pro Max, it still doesn’t show the battery percentage #AppleEvent pic.twitter.com/TOc7mz48EL — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 14, 2021

Un choix logiciel ?

Cela dit, actuellement, rien ne prouve que cette option sera proposée sur la série d’iPhone 13. Nous aurons une réponse définitive lorsque les nouveaux modèles commenceront à être expédiés le 24 septembre.

En dehors de l’encoche plus petite, mais légèrement plus haute, la bosse de la caméra arrière légèrement redessinée est le seul changement de design qu’Apple a introduit cette année. Les smartphones sont également équipés de la nouvelle puce A15 Bionic, qui, selon Apple, est 50 % plus rapide que les offres concurrentes et offre une plus grande autonomie, et les variantes Pro sont dotées d’un écran ProMotion 120 Hz.