Lancement de la série Xiaomi 11T : des flagships abordables

La série Xiaomi Mi 10T a été lancée il y a environ un an comme la famille de fleurons de la firme pour le second semestre 2020. Maintenant, Xiaomi fait la même chose cette année avec la série 11T nouvellement lancée, ceux-ci étant également les premiers fleurons de la firme sans le nom « Mi ».

Tout comme les smartphones de l’année dernière, nous avons trois appareils dans la famille Xiaomi 11T, à savoir le 11 T Pro, le 11 T standard et le 11 T Lite 5G NE. Les trois smartphones de la série 11T disposent d’une puce NFC, un IR blaster, un capteur d’empreintes digitales sur le côté, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et MIUI 12.5, la surcouche basée sur Android 11.

De nos jours, les caméras des smartphones sont toutes devenues sophistiquées et puissantes, permettant de capturer des images et des vidéos avec beaucoup de détails et de qualité. La plupart des fabricants de smartphones se contentent de vanter les mérites de ces appareils, mais certains essaient de mettre en contexte ces capteurs. Plus que la capacité de prendre de superbes photos ou d’enregistrer des vidéos fluides, Xiaomi crée un nouveau mot à la mode « Cinemagic » autour de l’idée de laisser tomber un équipement de cinéma lourd et coûteux pour un Xiaomi 11T ou, mieux encore, un Xiaomi 11 T Pro.

Voici ce que vous devez savoir d’autre à leur sujet.

Xiaomi 11T et 11 T Pro

Le Xiaomi 11T standard et le 11 T Pro sont tous deux des smartphones haut de gamme, et ils partagent un certain nombre de caractéristiques. Ils offrent tous deux une dalle OLED plate de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution full HD+, le même système de triple caméra arrière (108 mégapixels pour le capteur principal, 8 mégapixels pour le capteur ultra-large, 5 mégapixels pour le télémacro), une batterie d’une capacité 5 000 mAh, et une caméra frontale de 16 mégapixels dans une découpe en forme de poinçon. Il est également équipé de deux haut-parleurs, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

Ces similitudes s’arrêtent ici pour la plupart, car le 11T Pro est alimenté par un processeur Snapdragon 888 tandis que le 11T standard est équipé d’un processeur Dimensity 1200 Ultra de Mediatek. Les deux sont des chipsets premium, mais le chipset Snapdragon (et le 11T Pro) prend en charge l’enregistrement 8K alors que le chipset Mediatek est dépourvu de cette fonctionnalité.

Le smartphone 11T Pro de Xiaomi est également équipé d’une recharge filaire de 120 W, contre 67 W pour le modèle standard. Quoi qu’il en soit, vous obtenez toujours des temps de charge rapide respectivement de 17 minutes et 36 minutes, ainsi que des chargeurs groupés. Aucun des deux smartphones ne dispose de la recharge sans fil, donc ceux qui recherchent un appareil Xiaomi avec cette fonctionnalité devraient considérer le Mi 11 standard.

Xiaomi 11T Lite 5G NE

L’offre de milieu de gamme dans cette famille semble en fait être le Mi 11 Lite 5G avec un processeur différent. En effet, le puissant SoC Snapdragon 780G de Qualcomm a été remplacé par le processeur Snapdragon 778G, légèrement moins performant, mais toujours aussi puissant pour les tâches du quotidien.

Sinon, le 11T Lite 5G NE a la même fiche technique que le Mi 11 Lite 5G. Une dalle OLED de 6,55 pouces à 90 Hz et une résolution FHD+. On retrouve une batterie de 4 250 mAh avec une charge filaire de 33 W. Ensuite, on peut voir le même trio de caméras, à savoir le capteur principal de 64 mégapixels, le capteur ultra-large de 8 mégapixels et le télémacro de 5 mégapixels à l’arrière.

Prix de la série Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T Pro est évidemment le modèle le plus cher du lot, à partir de 649 euros pour la variante 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 699 euros pour le modèle 8 Go de RAM et 256 Go, et 749 € pour l’option 12 Go et 256 Go de stockage. Vous voulez quelque chose d’un peu moins cher ? Alors le 11T standard est proposé à partir de 499 euros pour le modèle 8 Go/128 Go et de 549 € euros pour la variante 8 Go/256 Go.

Le modèle Lite de Xiaomi démarre à 369 euros pour le modèle 6 Go/128 Go, avec des variantes 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go également disponibles.