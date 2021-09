Apple Fitness+ ajoute des méditations, de nouvelles séances d’entraînement, et une disponibilité en France

Tout en souhaitant que les gens continuent à utiliser ses appareils, Apple sait que la santé physique et mentale est essentielle pour que ses clients soient heureux (suffisamment pour continuer à utiliser ces appareils). L’entreprise a beaucoup investi dans les produits de santé et de fitness, comme en témoigne l’Apple Watch. Bien sûr, la campagne de bien-être d’Apple ne s’arrête pas là, et les ajouts à venir à son service d’abonnement Fitness+ visent non seulement à étendre sa portée géographique, mais aussi à dépasser la santé physique pour s’intéresser à la santé mentale.

Depuis l’explosion de la pandémie liée à la COVID-19 l’année dernière, de plus en plus de personnes sont devenues plus conscientes de l’état de leur corps et de leur esprit, notamment lorsqu’elles sont à la maison. Le marché de la remise en forme à domicile a connu une véritable explosion, qu’il s’agisse d’équipements onéreux ou d’abonnements mensuels à des programmes d’exercices.

Apple a pris le train en marche à la fin de l’année dernière avec Fitness+, et tente maintenant de développer ce programme avec d’autres types de contenu.

Le Pilates est le dernier entraînement à faible impact à rejoindre Fitness+ et sera dirigé par l’entraîneur primé Marimba Gold-Watts et l’ancien athlète professionnel Darryl Whiting. Il existe également un programme inspiré des sports d’hiver intitulé « Workouts to Get Ready for Snow Season », conçu pour vous préparer à vous amuser sur les pistes, et animé par Ted Ligety.

Et comme certaines personnes considèrent les entraînements comme une activité sociale ou compétitive, des séances d’entraînement en groupe avec SharePlay seront disponibles à l’automne pour vous permettre de faire des répétitions avec 32 personnes en même temps.

Des méditations guidées

En ces temps de stress, la santé mentale est sous les feux de la rampe, et c’est précisément dans ce but que Fitness+ ajoute des méditations guidées à son répertoire. Pour mettre l’accent sur cet aspect de la santé globale, watchOS 8 renommera l’application Breathe en application Mindfulness et ajoutera de nouveaux types de sessions comme Reflect et Guided Meditations. Lorsqu’elle est connectée à des AirPods ou à d’autres écouteurs Bluetooth, l’Apple Watch peut diffuser ces invites à la méditation sous forme audio afin que vous puissiez pratiquer la pleine conscience même à l’extérieur (dans des zones sûres, bien sûr).

Plus tard dans l’année, Fitness+ sera disponible dans 15 autres pays, dont la France, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Autriche, le Brésil, la Colombie, l’Espagne, l’Indonésie, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal, la Russie, la Suisse et les Émirats arabes unis. L’abonnement à Fitness+ coûte 9,99 euros par mois ou 79,99 euros par an et est également inclus dans l’offre Apple One Premier.