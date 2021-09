Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, dévoile une mystérieuse entreprise spatiale

by

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, prépare quelque chose. Mais nous ne savons pas vraiment quoi, car il n’est pas tout à fait prêt à tout révéler. Le technicien de 71 ans a récemment tweeté : « Une entreprise spatiale privée est en train de démarrer, pas comme les autres ». Ce mystérieux message était accompagné d’une vidéo tout aussi mystérieuse qui promettait beaucoup, mais ne donnait pas grand-chose.

Avec une collection de ce qui ressemble à des séquences d’archives et une bande sonore entraînante, le narrateur, très sérieux, déclare : « Ensemble, nous irons loin. Nous veillerons les uns sur les autres, nous résoudrons les problèmes ensemble. Ce n’est pas une course. Ce n’est pas une compétition ou un jeu. Nous ne sommes pas une seule personne, une seule entreprise, une seule nation. Nous sommes une seule planète ».

Commençant à ressembler à une publicité qu’Apple aurait pu lancer dans les décennies passées, le narrateur se réchauffe à son thème : « Nous sommes des explorateurs. Nous sommes des rêveurs, des preneurs de risques, des ingénieurs et des observateurs des étoiles. Nous sommes des humains, et c’est à nous de travailler ensemble pour faire ce qui est juste et ce qui est bon. Nous devons donc prendre soin de ce que nous avons pour que la prochaine génération puisse s’améliorer ensemble ».

La vidéo se termine par le slogan : « Le ciel n’est plus la limite ».

Privateer Space, comme s’appelle la nouvelle société, est l’idée de Wozniak et d’Alex Fielding, ami et collaborateur de longue date de la société de numérisation robotique Ripcord. Fielding est également un ancien ingénieur d’Apple.

Le texte accompagnant la vidéo indique que Privateer Space « s’efforce de préserver la sécurité de l’espace et de le rendre accessible à l’ensemble de l’humanité », ce qui amène certains à penser que la nouvelle entreprise pourrait avoir pour objectif de nettoyer tous les déchets spatiaux en orbite autour de la Terre. On ne peut certainement pas imaginer qu’il s’agisse d’un autre service de tourisme spatial dans la lignée de Virgin Galactic et Blue Origin.

Alors, quand les deux hommes vont-ils se dévoiler ? La grande révélation devrait avoir lieu lors de la conférence AMOS Tech 2021, qui se tiendra du 14 au 17 septembre à Maui, à Hawaï.