Apple lancera iOS 15 et iPadOS 15 le 20 septembre

Apple annonce la sortie de iOS 15 et iPadOS 15 le 20 septembre. La société a annoncé les nouvelles mises à jour gratuites des systèmes d’exploitation lors de la WWDC 2021, plus tôt en juin, et a proposé des bêtas publics au cours de l’été. iOS 15 sera préchargé sur les séries iPhone 13 et iPhone 13 Pro fraîchement annoncées, mais pour les propriétaires d’iPhone existants, c’est l’occasion d’obtenir de nouvelles fonctionnalités sans avoir à effectuer de mise à niveau.

Les deux nouvelles versions d’iOS et d’iPadOS offrent un large éventail de fonctionnalités. En tête d’affiche, on trouve des changements au niveau des notifications, comme l’ajout de résumés de notifications, des modes Focus pour créer des listes distinctes d’applications et de notifications autorisées à atteindre les utilisateurs à différents moments de la journée. Vous pourrez créer des modes spécifiques pour différents scénarios, par exemple lorsque vous travaillez ou lorsque vous vous détendez le week-end, avec différents niveaux d’accès aux appelants et aux personnes qui envoient des messages. Les modes Focus peuvent également modifier les applications affichées sur l’écran d’accueil, en les adaptant à ce dont vous êtes susceptible d’avoir besoin en premier dans chaque scénario.

On va également retrouver des améliorations de FaceTime qui incluent la possibilité d’inviter pour la première fois des utilisateurs Android et Windows à des appels, et un nouveau look pour Safari.

Sur l’iPad, iPadOS 15 apporte enfin les fonctionnalités d’iOS 14 comme la bibliothèque d’applications et les widgets redimensionnables, ainsi que les autres goodies précédemment mentionnés que Apple a prévus pour iOS 15. Dans le cadre de cette mise à jour, Apple modifie une fois de plus le fonctionnement du multitâche, avec un nouveau menu pour l’écran partagé et une « étagère » pour organiser les applications qui offrent des fenêtres séparées, comme Safari.

Dans Messages, il y aura un moyen plus facile de voir les liens, les images et les autres contenus partagés dans les conversions. Une nouvelle section « Partagé avec vous » affichera un résumé de ces fichiers : elle sera intégrée à Photos, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcasts et l’application Apple TV. De nouveaux Memoji sont également ajoutés.

Le plein de nouveautés

Dans Apple Plans, les villes seront plus riches grâce aux points de repère en 3 D. De nouvelles fonctionnalités de conduite ajouteront également des détails supplémentaires, comme les voies de virage, les passages pour piétons et des informations granulaires sur les pistes cyclables. Les directions à pied et les transports en commun avec des notifications en temps réel sur le moment où vous devez débarquer devraient également faire la différence pour ceux qui ne conduisent pas ou ne roulent pas.

Safari prendra en charge les extensions, offrira une nouvelle interface utilisateur, des groupes d’onglets (avec synchronisation entre différents appareils) et toutes les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple. Cela permettra de bloquer les cookies de suivi et autres. Dans Mail, vous pourrez empêcher les services de voir votre adresse électronique réelle.

Certaines fonctionnalités, tant pour iOS 15 que pour iPadOS 15, mettront un peu plus de temps à arriver. Apple indique que SharePlay, la possibilité de partager des vidéos et de l’audio en direct lors d’appels FaceTime, est prévue pour plus tard cet automne.

iOS 15 sera compatible avec les modèles d’iPhone à partir de l’iPhone 6s. Il sera également compatible avec l’iPod touch (7e génération). Quant à l’iPhone 13 et à l’iPhone 13 Pro, ils arriveront directement avec iOS 15.