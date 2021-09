Lenovo lance son IdeaPad Duet 5 Chromebook avec un écran OLED de 13,3 pouces

Le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook a été l’une des tablettes Chrome OS les plus populaires depuis son lancement l’année dernière, en raison d’un ensemble de facteurs, notamment le prix de départ relativement bas de la tablette de 10 pouces, ses spécifications et le fait qu’elle est livrée avec un clavier détachable, ce qui en fait un appareil polyvalent qui peut être utilisé comme un ordinateur portable ou une tablette.

Aujourd’hui, Lenovo présente un nouveau modèle Duet doté d’un écran plus grand et plus performant, d’un processeur plus rapide et… d’un prix plus élevé. Le Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook (Chromebook Duet 5 en Amérique du Nord) est un nouveau Chromebook 2-en-1 qui comprend un clavier et un support détachables. Lenovo affirme qu’il s’agit du « premier Chromebook détachable au monde avec un écran OLED », et d’après les spécifications, il semble que ce soit un grand écran en effet.

Bien qu’il s’agisse d’un successeur du Lenovo IdeaPad Duet Chromebook original, les mises à niveau sont très étendues. La star du spectacle est l’écran OLED Full HD de 13,3 pouces. Lenovo affirme que cet écran est capable d’afficher 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui devrait permettre aux contenus vidéo et photo d’être remarquablement précis.

L’entreprise a également souligné les points forts de la technologie OLED, notamment la réduction de 70 % de la lumière bleue, qui aide à réduire la fatigue oculaire. La consommation d’énergie réduite de l’écran OLED devrait faire des merveilles pour l’autonomie de la batterie, puisque Lenovo annonce jusqu’à 15 heures d’autonomie sur sa batterie de 42 Wh.

Sous le capot, le Duet 5 est équipé d’un SoC Snapdragon 7c Gen 2 de Qualcomm, d’une mémoire vive LPDDR4x de 8 Go et d’une capacité de stockage eMMC de 256 Go. La connectivité comprend le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. Il est doté de deux ports USB-C pour la recharge et d’une prise casque. Il dispose également d’un ensemble de quatre haut-parleurs avec un « amplificateur » pour les appels vidéo, ainsi que le support du stylet USI. Le Duet 5 sera proposé dans un coloris bicolore Storm Gray ou Abyss Blue.

À partir de 600 euros

Le IdeaPad Duet 5 Chromebook est doté d’une caméra de 5 mégapixels à l’avant pour les appels vidéo et d’une caméra de 8 mégapixels à l’arrière. Lenovo a souligné que de nombreuses personnes utilisent ces ordinateurs 2-en-1 comme des appareils mobiles pour les appels vidéo. C’est particulièrement vrai aujourd’hui, alors que de nombreuses personnes continuent de suivre des cours et de travailler depuis leur domicile en raison de la pandémie.

Heureusement, votre porte-monnaie n’aura pas à souffrir de toutes ces qualités de la dalle OLED. Le prix est fixé à partir de 600 euros, et la disponibilité débutera le mois prochain. Considérant que toutes les versions du IdeaPad Duet 5 Chromebook sont livrées avec l’écran OLED et le clavier détachable, cela semble être un excellent rapport qualité-prix.