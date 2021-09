WhatsApp : l’outil de transfert d’iOS vers Android est là, mais seulement pour Samsung

WhatsApp est une application populaire qui permet aux utilisateurs de communiquer avec un chiffrement de bout en bout. L’entreprise affirme que l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs est la possibilité d’exporter et d’importer l’historique des chats entre les appareils Android et iPhone. Auparavant, lorsque les utilisateurs passaient d’un système d’exploitation de smartphone à un autre, ils perdaient l’historique des discussions.

WhatsApp dit avoir travaillé avec les fabricants d’appareils pour développer une méthode sécurisée et fiable pour déplacer l’historique entre les appareils Android et iOS. La fonctionnalité est maintenant déployée, et la fonction de transfert prend en charge le transfert des messages vocaux, des photos et des vidéos.

Comme annoncé, WhatsApp a lancé un outil pour transférer les discussions de l’iPhone à Android. L’outil a quitté la phase de test bêta et est désormais disponible pour tous les utilisateurs, à condition qu’ils possèdent un appareil Samsung compatible.

Lors du récent événement Galaxy Unpacked de Samsung, WhatsApp avait annoncé qu’elle développait un outil de transfert de l’historique des chats d’iOS vers Android. Le fait que l’événement Samsung ait été utilisé pour l’annonce avait un sens : Samsung est le premier partenaire de WhatsApp qui peut offrir cette fonctionnalité en exclusivité. La phase de test public a commencé à la mi-août et la version finale est déjà disponible.

Selon Android Police, cette nouvelle fonctionnalité n’est désormais disponible que pour les utilisateurs qui passent de l’iPhone au Galaxy Z Fold3 ou Galaxy Z Flip3. Pour ces appareils, la fonction est incluse dans l’application Smart Switch de Samsung. Le tout fonctionne alors également sans avoir à recourir à d’autres aides telles que les sauvegardes sur le cloud dans Google Drive ou iCloud.

Uniquement pour Samsung à ce jour

Cependant, selon Android Police, il y a encore une certaine confusion sur la date exacte à laquelle cette fonctionnalité sera étendue à tous les appareils Android. WhatsApp elle-même a confirmé que le support arrivera sur les appareils Samsung fonctionnant sous Android 10 ou plus dans les semaines à venir.

La date à laquelle cela se produira, ainsi que celle à laquelle d’autres fabricants seront pris en charge, comme cela avait été initialement annoncé, reste ouverte. Toutefois, il faudra un certain temps pour que tous les utilisateurs en bénéficient. Dès que tous les smartphones, quel que soit le fabricant, seront pris en charge, il sera alors possible de passer d’un système d’exploitation à l’autre sans perdre de données.

Jusqu’à présent, le chiffrement a empêché une fonction de transfert. Cependant, la coopération entre WhatsApp et les plus grands systèmes d’exploitation et fabricants de smartphones du monde a rendu la chose possible, selon le rapport. Cependant, on ne sait pas combien de fabricants coopèrent.