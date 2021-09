Surface Go 3 : le futur 2-en-1 de Microsoft équipé de nouveaux processeurs

Microsoft ne se contente pas de travailler à la sortie d’un logiciel majeur cet automne. En effet, l’entreprise lancera également un nouveau matériel permettant d’exécuter ledit logiciel dès sa sortie de la boîte. Windows 11 sera disponible pour les utilisateurs qui remplissent les conditions requises pour la mise à niveau dans les mois à venir, bien que le système d’exploitation soit disponible en version bêta dès maintenant. Les personnes qui devront mettre à niveau leur PC pour faire fonctionner le nouveau système d’exploitation de Microsoft auront l’embarras du choix, qui pourrait inclure les tout nouveaux ordinateurs portables Surface de Microsoft.

Il y a quelques jours, une rumeur annonçait que Microsoft allait peut-être rebaptiser sa série Surface Book, le nouveau fleuron de la gamme Surface devant subir une refonte importante. Un nouveau rapport indique que Microsoft pourrait bientôt lancer des appareils Surface plus abordables. Il s’agit des toutes nouvelles tablettes 2-en-1 Surface Go 3, dont les spécifications principales viennent peut-être de fuiter.

Microsoft a sorti la génération Surface Go 2 en mai 2020, donc un rafraîchissement est pas inattendu et farfelu. La tablette Windows de 10,5 pouces devient un ordinateur portable grâce au clavier Type Cover vendu séparément. Avec un prix de départ de 400 euros, la Surface Go la moins chère pourrait être exactement ce que certains clients cherchent.

Elle a un excellent prix d’entrée et pourrait être un ajout parfait de PC à l’arsenal d’appareils pour la maison et/ou la famille. La Surface Go est un excellent appareil pour l’école, la navigation sur le Web et la consommation de contenu. Elle fonctionne sous Windows 10 dès sa sortie de la boîte. Alors qu’elle commence maintenant à dater, il serait logique pour Microsoft de sortir une nouvelle génération, surtout si l’on considère le lancement imminent de Windows 11.

Deux modèles Intel Pentium et Intel Core

Selon WinFuture, les principales spécifications du Surface Go 3 pourraient avoir fuité grâce aux listings de Geekbench 4. La source explique que les benchmarks ne mentionnent pas le nom réel du produit Surface Go 3. Mais, l’appareil porte un nom de code qui correspond aux noms de code des appareils Surface de la génération précédente.

Geekbench détaille deux puces Intel distinctes qui pourraient alimenter la Surface Go 3. Toutes deux font partie de la série Y d’Amber Lake d’Intel, et toutes deux ne nécessitent que 7 W d’énergie. Cela signifie que la Surface Go 3 n’aurait pas besoin de ventilateurs pour un refroidissement actif.

Le modèle de base de la Surface Go 3 serait doté d’une puce Intel Pentium Gold 6500Y à double cœur cadencée à 1,1 GHz, la puce atteint 3,4 GHz en mode Turbo Boost.

Les acheteurs à la recherche de meilleures spécifications pour la Surface Go 3 pourraient opter pour la puce Intel Core i3-10100Y. La source explique qu’il ne s’agit pas d’une véritable puce Core i3. Il s’agit plutôt d’une puce Amber Lake série Y, bas de gamme et économe en énergie. Le processeur possède 4 cœurs et fonctionne à 1,3 GHz ou 3,9 GHz en Turbo Boost.

Des améliorations de performances attendues

Le benchmark indique que la version de base de la Surface Go 3 pourrait être livrée avec 4 Go de RAM, tandis que le modèle plus puissant dispose de 8 Go. Ces spécifications sont conformes à celles du modèle de la précédente génération. Les listings de Geekbench 4 révèlent également que les deux puces offriront des améliorations de performance par rapport à leur prédécesseur.

Les gains les plus notables concernent le modèle d’entrée de gamme. Le 6500Y est 62 % plus rapide que le 4425 Y qui l’a précédé dans les tests monocoeur. L’amélioration des performances est de 47 % dans les tests multicœurs. Le Core i3-10100Y est 4 % et 11 % plus rapide que le Core i3-8100Y dans les tests monocoeur et multicœurs. Le Core i3-8100Y équipe le modèle haut de gamme Surface Go 2.

Cela dit, on ne sait pas encore quand Microsoft dévoilera la série Surface Go 3.