WhatsApp va permettre le transfert de l’historique des discussions entre iOS et Android

Nous savions depuis un certain temps que cette fonctionnalité était en préparation, mais il semble maintenant que nous soyons très proches du moment où WhatsApp s’apprête à la lancer.

L’application de messagerie mobile WhatsApp va bientôt être dotée d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de déplacer les discussions entre iPhone et Android, facilitant ainsi la migration d’une plateforme à l’autre.

En théorie, il est déjà possible de passer d’un iPhone à un appareil Android sans perdre l’historique des conversations WhatsApp, car tous les messages sont stockés dans le cloud. Sur les appareils Android, WhatsApp peut sauvegarder les conversations dans Google Drive, tandis que sur l’iPhone, la même fonctionnalité est assurée par iCloud.

Mais d’un autre côté, si vous voulez transférer vos conversations d’iPhone à Android ou inversement, ce n’est pas possible directement avec WhatsApp, bien qu’il existe d’autres applications tierces qui vous permettent de le faire.

La nouvelle fonctionnalité transfère les historiques de chat à l’aide d’un câble physique Lightning vers USB-C plutôt que de les envoyer par Internet. Malheureusement, si vous avez transféré des discussions entre iOS et Android par le passé et avez deux sauvegardes sur le cloud distinctes, la nouvelle fonctionnalité de transfert ne les fusionnera pas en un seul historique de chat. Au lieu de cela, WhatsApp indique que si vous l’utilisez pour migrer votre historique de discussions et que vous le sauvegardez ensuite, il écrasera toutes les sauvegardes existantes.

L’événement Unpacked de Samsung d’aujourd’hui a vu l’introduction de plusieurs nouveaux smartphones Galaxy, mais en même temps, il a également apporté des nouvelles importantes sur le marché de WhatsApp. Les smartphones Galaxy de Samsung seront les premiers à prendre en charge la migration des discussions entre les plateformes, la société sud-coréenne confirmant que vous serez en mesure de transférer les discussions depuis des appareils plus anciens.

Dans un message sur Twitter, WhatsApp a également confirmé que les utilisateurs seront bientôt en mesure de transférer leur historique entre les plateformes, avec le début de la nouvelle fonctionnalité prévue pour bientôt.

« Vous voulez transférer en toute sécurité votre historique WhatsApp d’une plateforme à une autre ? Nous travaillons à rendre cela possible en commençant par les appareils @SamsungMobile, et cela arrivera bientôt sur les smartphones @Android et iOS », a expliqué Will Cathcart de WhatsApp.

Want to securely take your WhatsApp history from one platform to another? We’re working to make this possible starting with @SamsungMobile devices, and it’s coming to @Android and iOS phones soon.

—Will Cathcart (@wcathcart) August 11, 2021