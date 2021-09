Une fuite concernant le DJI Mavic 3 ou Pro 3 révèle les caractéristiques et le design

DJI pourrait lancer ce nouveau drone en octobre, mais des rumeurs font déjà état de son report à janvier 2022 . Tout aussi incertain à ce jour est le nom que la société utilisera, que ce soit DJI Mavic 3 ou, plus probablement, DJI Pro 3. Il pourrait même y avoir deux modèles lancés, tout comme le Mavic 2 et le Mavic 2 Pro, mais il y a encore beaucoup de questions ouvertes sur le prochain drone de DJI à ce jour.

Il y aura un nouveau système d’évitement des collisions qui s’appuiera sur des capteurs qui ont été relocalisés dans les coins du drone. 1 To de stockage interne sera apparemment standard pour le drone, bien qu’une option de 2 To pourrait également devenir disponible. On ne sait pas encore s’il sera alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh ou de 6 000 mAh, mais il y aura apparemment assez de jus pour garantir une autonomie de 40 minutes en vol .