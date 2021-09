Windows 11 apportera de nouvelles fonctionnalités de jeux aux joueurs sur PC

En outre, Windows 11 disposera d’un nouveau Microsoft Store avec un nouveau design pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des applications et des jeux évidemment. Enfin, après son lancement , le système d’exploitation prendra également en charge la possibilité de lancer des applications Android, ce qui signifie que les utilisateurs pourront jouer à des jeux Android sur leur PC ainsi que sur leur smartphone ou leur tablette.

Windows 11 emprunte également l’une des principales fonctionnalités de la Xbox Series X, le stockage direct . Grâce à cette fonctionnalité, les PC dotés d’un SSD NVMe pourront charger les jeux plus rapidement en chargeant les données directement sur le GPU du système plutôt que sur son CPU. Bien que le stockage direct sur PC n’ait pas encore été correctement testé, Microsoft a affirmé qu’il réduira l’utilisation globale du CPU et améliorera les performances du système.

Le plus grand changement qu’un grand nombre de joueurs sur PC remarqueront probablement après leur mise à niveau vers Windows 11 concerne la façon dont le système d’exploitation gérera le HDR (High Dynamic Range). Cet ensemble de techniques, qui permet à un écran d’afficher une plus large gamme de luminosité, est un peu difficile à gérer sur les PC sous Windows 10 pour le moment.

Dans un nouvel article publié sur le blog officiel de Windows, le directeur général du marketing de Windows, Aaron Woodman, a déclaré que « Windows 11 offre le meilleur Windows qui soit pour les jeux et débloque tout le potentiel du matériel de votre système grâce à des technologies comme DirectX12 Ultimate, DirectStorage et Auto HDR ».

Les jeux sur PC sont sur le point de changer de manière importante (et, espérons-le, positive). Avec le lancement de Windows 11 le 5 octobre, les joueurs sur PC disposeront d’une série de nouvelles fonctionnalités de jeu qui pourront potentiellement améliorer l’apparence de leurs jeux et accélérer leur chargement.