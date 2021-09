Le Galaxy Book Fold 17 pourrait être le premier ordinateur portable pliable de Samsung

On peut dire que les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 sont une réussite pour Samsung. Les nouveaux smartphones pliables sont plus résistants qu’auparavant, et ils sont moins chers que par le passé. Il est trop tôt pour déterminer si Samsung atteindra ses objectifs de vente pour ces deux appareils. Mais, les gens semblent apprécier les nouveaux smartphones, et les consommateurs sont très intéressés. Même si vous ne prévoyez pas d’acheter un smartphone pliable Samsung prochainement, vous pourriez bientôt vouloir un appareil pliable dans votre vie. Les innovations de Samsung dans ce domaine devraient contribuer à faire progresser l’ensemble du secteur.

Microsoft a peut-être abandonné l’idée des PC Windows pliables, qu’il s’agisse d’écrans simples ou doubles, mais d’autres constructeurs ont pris le relais. Bien que l’appareil à double écran Project Precog d’ASUS ne soit qu’un prototype, Lenovo a lancé le ThinkPad X1 Fold et son écran pliable sur le marché l’année dernière. Maintenant, il semble que Samsung pourrait suivre le mouvement pour prouver son expertise dans tout ce qui est pliable avec un Galaxy Book Fold 17 qui pourrait bientôt arriver.

Tout le monde veut des écrans plus grands ou supplémentaires, même ceux qui ont déjà de grands écrans sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. D’un autre côté, certaines personnes préfèrent également des appareils plus portables, mais l’équilibre entre ces deux aspects a toujours été difficile à atteindre avec les appareils conventionnels. Les dispositifs pliables tentent d’offrir une solution différente, mais non sans compromis.

Toujours aussi rêveur, le fabricant d’écrans Samsung a présenté en mai dernier certaines des innovations sur lesquelles elle travaille. Dans une certaine mesure, certaines d’entre elles se sont déjà concrétisées, avec des écrans pliables et des caméras sous l’écran déjà présents dans le Galaxy Z Fold 3. Bien sûr, cela reste de la taille d’un smartphone ou d’une tablette et est loin de la vision que Samsung a en tête.

Ice universe a récemment lâché le nom de « Galaxy Book Fold 17 » et a laissé la toile se demander ce que cela pouvait bien signifier. Ben Geskin a ensuite rappelé au Web l’ordinateur portable pliable de 17 pouces de Samsung dans la vidéo ci-dessus, en essayant de relier les points entre les deux.

Simple concept ou réalité ?

Mais l’appareil de Samsung n’est qu’un concept, pas un produit réel. On ne sait pas si Samsung peut réellement livrer un Galaxy Book Fold 17 qui ressemble à l’ordinateur portable pliable dans la vidéo. L’appareil est doté d’un châssis extrêmement fin, d’un grand écran OLED lumineux avec de petits bords qui se plie en deux. Il semble plus raffiné que l’ordinateur portable pliable de Lenovo. En outre, Samsung mettra également en œuvre sa technologie de caméra sous l’écran pour son appareil portable pliable. De plus, comme le montre la vidéo, l’appareil sera doté d’un système de charnière à 180 degrés qui permettra aux utilisateurs de poser l’appareil tout écran à plat sur une surface.

Pour les passionnés de technologie, il pourrait s’agir d’une nouvelle démonstration de l’avenir de l’informatique. Cependant, ceux qui ont fait l’expérience directe du Lenovo ThinkPad X1 Fold pourraient plutôt faire preuve d’un prudent optimisme. Cela dit, aucune source n’a indiqué une date pour ce Galaxy Book Fold 17, mais elle pourrait ne pas être si éloignée, notamment si Windows 11 s’avère être plus adapté à un tel facteur de forme.